Quique González (Inverfest, Circo Price) 23/03/22

Al fin llegó el día del estreno en Madrid del nuevo disco de Quique González. Tarde lluviosa y animada. Los breves chubascos no impidieron que parte del público apurase la caña o el vino en los alrededores de la Ronda de Atocha hasta el último minuto para entrar al recinto del Circo Price.

Inverfest, promotor de este espectáculo y muchos otros en la ciudad, ya dejó de ser un festival estacional para extenderse durante todo el año, teniendo en cartel shows para lo que queda de primavera hasta ya entrado el verano e incluso algunos para el mes de octubre. Pero mirando al futuro próximo si tienen la oportunidad, no dejen de ver las propuestas dentro de este ciclo de María Arnal y Marcel Bagés, Niños mutantes o Fetén Fetén entre otros.

El recuerdo de sus anteriores conciertos a los que asistí, genera una expectativa ilusionante. El concierto de anoche fue pospuesto el 14 de enero por razones relacionadas con la dichosa pandemia. El cambio de un viernes a un miércoles no tuvo consecuencias en la asistencia de público y el lleno del Price se repitió. Más de dos meses después podemos conocer en directo el nuevo álbum del músico madrileño, Sur en el Valle. Este álbum publicado el otoño pasado, tiene un nombre cargado de significado para aquellos que pasan temporadas al norte de la cordillera cantábrica. El sur es el viento que viniendo desde Castilla regala días secos y cálidos en las verdes tierras del norte peninsular.

En su presentación, nos muestra que este gran disco, del que ayer se interpretaron 9 temas en directo, es uno de los mejores de su carrera, y que esas 9 canciones merecían su espacio en el repertorio. Un disco lleno de fotografías sonoras que necesita de varias reproducciones para disfrutarlo en su plenitud.

El madrileño, estuvo ayer acompañado por una banda sobresaliente, que a diferencia de otras giras, no ha recibido nombre propio. La ausencia de Jacob, escudero fiel al bajo durante muchas noches de rock, fue cubierta con maestría por Diego Rojo. Raúl Bernal al hammond y el acordeón junto con César Pop a los teclados, pegados como siameses, llenaron el aire de armonía. Edu Olmedo a la batería marcó magistralmente el ritmo. Toni Brunet con un manejo soberbio de la guitarra cierra la banda. Querría destacar también que la voz de Quique González, a un año de pasar la barrera de los 50, se conserva intacta. No ha perdido ni un registro desde la publicación en el 98 de Personal, su primer disco.

Las interpretaciones de la mayoría de los temas de este último LP, comenzaron en acústico, con un sutil acompañamiento de los teclados, para a mitad de canción pasar a la banda al completo. De entre las novedades, destacaría la de la sensible “Alguien debería pararlo”.

Los pausados temas de Sur en el Valle, se fueron trenzando durante la velada con los clásicos del cuarto de siglo de carrera de González. Rescató, como viene haciendo durante esta gira, algunos grandes temas de sus diez LPs previos. El público mostró coreando, que algunas de las composiciones ya han pasado al estatus de cultura popular. Destacaron los temas de sus primeros y más roqueros discos, “Salitre”, “Pájaros mojados”, “Miss camiseta mojada” o una gran “Y los conserjes de noche”. Cerró la noche, ya con el público en pie, la más escuchada de sus composiciones, “Vidas cruzadas”.

Mucho recorrido le queda a esta larga gira que comenzó en noviembre y que hasta mayo llevará a Quique González a muchos rincones del país. Si recala cerca de tu ciudad, no dudes en ir a a ver a uno de los compositores más grandes en castellano del SXXI.

Foto Facebook de Quique González