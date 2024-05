‘Prism in Jeans’ tercer adelanto de Richard Hawley

Richard Hawley regresa con In This City They Call You Love, su ya décimo trabajo de estudio, que verá la luz el próximo 31 de mayo, cinco años después de Further (2019), su última entrega.

Según un comunicado de prensa, el título del álbum proviene de «People» una canción próxima sobre el «orgulloso pasado industrial de Sheffield y la perseverancia duradera de sus ciudadanos». Como comenta: «Hice tres álbumes donde tenía el título antes de comenzar a grabar, donde tenía un objetivo. Uno fue Truelove’s Gutter. Otro fue Standing At The Sky’s Edge cuando quería subir el volumen de todo y hacer la música mucho más agresiva, y luego este. Quería que fuera multicolor de alguna manera… centrándome en la voz y lo que las voces pueden hacer juntas… Deliberadamente solo toqué unos pocos solos de guitarra para mantener el enfoque en las voces, la canción y el espacio».

Ya hemos escuchado dos de sus temas, la atmosférica «Two For His Heels» y «Heavy Rain», un lamento dedicado a los amigos ausentes. Ahora llega «Prism In Jeans», una canción elegante y realizada desde lo más profundo del corazón, inspirada por el fantasmagórico sonido del rock and roll transatlántico antes de que los Beatles marcaran el comienzo de la era del rock.

«Me encanta la música de esa época anterior a los Beatles. Los Tornados Telstar y The Shadows«, dice Richard. «Esa especie de mundo lejano. Siempre me ha gustado esa época, tanto si mola como si no. Como canción, trata de alguien que es como un arco iris en un espacio muy reducido. Un Prism In Jeans«.

Escucha ‘Prism in Jeans’ de Richard Hawley