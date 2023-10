Radar Joven, en la voz de sus protagonistas

Estos días se está celebrando Radar Joven, iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en su compromiso por apoyar el nuevo talento y la creación joven, que afronta sus últimas fechas.

Desde el pasado 17 de octubre y hasta el próximo día 31, 60 bandas están presentando sus propuestas en hasta 25 salas de Madrid, gracias a la colaboración de Madrid en Vivo.

Hemos querido conocer de primera mano qué es para un grupo participante, ser protagonista de una iniciativa tan necesaria como esta y hemos hablado con Lisasinson, Teresa Pejenaute y Hermana Furiapara conocer por ellas, qué supone su paso por Radar Joven

Lisasinson: «Siempre habíamos querido tener una banda, un proyecto de chicas en el que nos lo pasáramos bien»

¿Qué es lo que os motivó crear tu proyecto musical?

Lisasinson: Siempre habíamos querido tener una banda, un proyecto de chicas en el que nos lo pasáramos bien. Un día quedamos en el local, nos pusimos a tocar versiones de grupos de pop de los 90’s y poco después ya estábamos tocando nuestras propias canciones.

Teresa Pejenaute: Las canciones del disco nacen prácticamente todas durante la cuarentena. Esa quietud fue la que hizo tener esa necesidad de movimiento intrapersonal. Más que una decisión fue eso, una necesidad. Después, cuando las canciones están creadas, la mayor motivación es tocar en vivo, compartirlas con el mundo y ver la reacción.

Hermana Furia: Somos una banda que se ha ido formando por partes y en un tiempo algo dilatado. en 2018 ya nos juntamos finalmente las cuatro integrantes de lo que es hoy Hermana Furia y nuestra principal motivación (desde el primer día) es dejar sorda a toda persona que venga a vernos tocar ja,ja,ja. No, es broma (pero un poco sí).

La verdad es que somos músicxs que nos movemos en muchos estilos musicales pero el mínimo común divisor que nos unió es que hemos crecido musicalmente por los mismos caminos y nos entendemos muy bien a la hora de componer. Y a parte de esto, no entendemos una banda de música sin calidad humana. Entonces, para nosotras es muy importante estos dos factores: calidad musical y a la vez respeto.

¿Ensayáis mucho? ¿Cuál es vuestra forma de preparar vuestra música?

Lisasinson: En este segundo álbum “Un Año de Cambios”, hemos dedicado mucho tiempo a ensayar las canciones, antes y después de grabarlas. A la hora de componer y grabar maquetas nos gusta trabajar las ideas lo máximo posible y así ir a la grabación con las cosas claras. Además, hemos estado preparando mucho el nuevo directo y los conciertos de presentación del disco. Ahora suena mucho más compacto y potente, se nota que le hemos dedicado horas (y seguimos dedicándole horas) y estamos muy contentas.

Teresa Pejenaute: Por desgracia la vida del artista está llena de cosas que hacer antes que lo que realmente quieres hacer, que es tocar. Cada uno tenemos nuestro trabajo y nuestros proyectos musicales así que ensayamos cuando conseguimos coordinarnos. Resulta muy fácil ensayar después de haber grabado el disco las mismas personas. Hay algunos temas que varían del directo al disco pero aún así todos los instrumentistas son grandes profesionales y es muy sencillo trabajar. Nos juntamos en el estudio y a tocar.

Hermana Furia: Solemos quedar una vez por semana y nos vamos estableciendo objetivos según los planes que se vayan dando (grabaciones, conciertos, preparar algún videoclip…). Durante la preparación de nuestro primer LP “Todo Mal”, las canciones ya venían bastante preparadas de la mano de Edu, y el resto de la banda terminábamos de darle forma. Ahora con el segundo disco, la cocción está siendo a fuego muy lento y hacemos más laboratorio musical conjunto en el local de ensayo.

¿Tenéis algún espejo en el que os miráis y pensáis «quiero ser como…»?

Lisasinson: La verdad es que no, pero sí nos encantaría llegar a ser un grupo como Las Ligas Menores o Ginebras, que acaban de llenar un Wizink.

Teresa Pejenaute: En realidad “quiero ser como soy” sería una buena frase jajaja. Es difícil a veces ser totalmente fiel a lo que eres y es un trabajo que tratamos de hacer. Obviamente hay muchos referentes de la música española de los 80, 90 y 2000 que creo que arriesgaron e hicieron lo que les salía de lo más profundo e hicieron historia en la música. Ese es el espejo en el que nos gustaría ver nuestro reflejo.

Hermana Furia: Ufff, estamos metidas en un laberinto de espejos constante. Esos espejos nos hacen tener clara nuestra tendencia musical como grupo y hacia donde ir, aunque de vez en cuando nos gusta tirarles algun piedra y romperl(n)os un poco. Entre nuestras referencias más visibles están Queen, Jack White, Queens Of The Stone Age, Rage Against The Machine o Eruca Sativa. Pero dentro de nuestro imaginario musical también nos flipa artistas como Nino Bravo, Britney Spears, José Luis Perales, FORQ o Las Grecas.

Parece que vivimos en un mundo donde los likes son lo más importante. ¿Qué importancia pensáis que tienen las redes para apoyar vuestras propuestas más allá de la calidad? ¿No sería lo lógico que los grupos tuvieran más visibilidad por sus buenas canciones?

Lisasinson: Está claro que los likes en las redes sociales no tienen nada que ver con la calidad y el “éxito”de las propuestas, al igual que las escuchas en Spotify o en otras plataformas. Para nosotras los números no son lo más importante porque al final estamos haciendo lo que nos gusta y tenemos un público muy guay que nos sigue a tope. Creemos que al final lo importante es sobre todo tener un buen directo, más allá de lo que se pueda ver desde la pantalla del móvil. Pero sí creemos que al final las redes hoy en día son un medio muy importante para mantener el contacto con nuestro público. También ayudan a llegar a mucha más gente, así que al final sí es importante adaptarse a ello.

Teresa Pejenaute: Totalmente. No somos muy partidarios de esta ola de likes, seguidores y reels. Al panadero se le conoce por su rico pan, al músico debería ser por su buena música, sin embargo, hay mil factores a los que se les presta atención antes. Las redes ahora mismo son una asignatura obligatoria. Tienen sus cosas buenas, pero a veces es complicado componer, grabar, ensayar, tocar y además estar pendiente de las redes sociales.

Hermana Furia: Exactamente. Por desgracia estamos inmersos en el orden que marca el algoritmo, pero no está todo perdido y todavía se pueden hacer acciones que salgan un poco de esa dinámica. En Hermana Furia, con “Todo Mal” hemos apostado por difundir nuestra música en un formato analógico como es el vínilo (también nos podéis escuchar en digital obviamente) o invitar a las emisoras musicales que nos pinchen cuando les plazcan. Además, en concierto tocamos canciones que nunca serán publicadas en formato digital, simplemente para incentivar a que la gente vaya a los bolos y premiar también la curiosidad del público que sale de sus casas y contribuyen a que siga habiendo movimiento en las salas. Y sorprendentemente a nuestros conciertos acude mucho público que nos ha descubierto a través de las ondas. Desde luego las redes sociales ayudan a visibilizarnos, pero nos hemos dado cuenta, por lo menos en nuestro caso y analizando un poco a nuestro público, que no es la fuente principal de nuestra aceptación en el circuito.

¿Qué supone para vosotros una oportunidad como Radar Joven?

Lisasinson: Es súper guay poder formar parte del ciclo, se da visibilidad a un montón de artistas y las entradas son muy asequibles, lo que al final también es una forma de promover la cultura. Para nosotras este concierto es muy importante y nos hace mucha ilusión porque es el concierto de presentación del nuevo disco en la Sala Sol de Madrid. Todavía no hemos tocado los temas nuevos allí y mucha gente lo estaba esperando (es la primera vez que hacemos sold out jjjj).

Teresa Pejenaute: Es un paso muy importante. Que la comunidad de Madrid cree un espacio para artistas y tenga un hueco para ti es una suerte. Es muy complicado a veces conseguir un día, una sala y un público, entonces que se proporcione una oportunidad así hace que te puedas centrar en la música. Es de agradecer, la verdad.

Hermana Furia: Todo un honor. Además tenemos muchas ganas volver a tocar en Madrid. Siempre nos sentimos muy arropadas entre tantos colegas con los que compartimos circuito y círculos cercanos que nos siguen religiosamente. E iniciativas como Radar Joven que dan la oportunidad de tocar en buenas condiciones tantas bandas emergentes es de aplaudir.

Cada vez se pone más foco en la escena emergente, ¿pensáis que este tipo de ciclos ayudan a daros visibilidad?

Lisasinson: Nosotras hemos participado en varios ciclos de grupos emergentes y la verdad es que es súper guay tener la oportunidad de tocar en sitios diferentes con público muy diferente, y también de conocer a otras bandas. Por supuesto es muy importante dar visibilidad a propuestas nuevas y darles la oportunidad de tocar en directo. De hecho, a nosotras lo que más contentas nos pone es ver cómo la gente que no nos conocía antes nos descubre por sorpresa en algún concierto de este tipo y se acercan a decirnos que les ha encantado. Ya no solo con las redes sociales, de esta forma hemos conocido a mucha gente que ahora nos sigue siempre y lo agradecemos muchísimo.

Teresa Pejenaute: Por supuesto. Todos los comienzos conllevan mucho esfuerzo a todos los niveles. Y son duros. Es difícil que alguien te preste atención. Tener oportunidades como esta hace personas que no te conocen de nada pueda acceder a tu música por el hecho de permanecer a un ciclo como este. Estoy segura de que se abren muchas puertas gracias a estas iniciativas tan importantes para los artistas emergentes.

Hermana Furia: Clarísimamente. Y si hay más foco en la escena emergente es por algo. Hay tantas bandas nuevas que a veces es imposible poder escucharlas todas y eso es un buen síntoma de que lxs jóvenes estamos muy interesadxs tanto en consumir cultura musical como también formar parte de ella y producirla. Y por desgracia a veces no se tienen los recursos ni los medios para acceder a ciclos por esa falta de likes de la que hablabais más arriba. Que existan estos ciclos dan suficiente motivación para preparar buenos directos para que público curioso se acerquen a las salas a escuchar las nuevas propuestas.

¿Qué tres otros conciertos del ciclo nos recomendáis?

Lisasinson: Amor líquido, que tocan el día 28 y Shakeitmila el 31.

Teresa Pejenaute: Tres muy diferentes pero todos muy especiales. Marenitas por sus letras, su sensibilidad y esa forma tan peculiar de componer. Hermana furia porque son un un chute de energía increíble con unos músicos brutales. Y por último Eva Mcbel, una voz desgarradora y unas canciones que te enganchan.

Hermana Furia: Teresa Pejenaute, Los Quincalla y Amor Líquido.

Conciertos restantes de Radar Joven

27/10/2023 – Cives

27/10/2023 – Bechamel + Radio Palmer

28/10/2023 – La Juventud + Lisasinson

28/10/2023 – Amor Líquido + Heather

29/10/2023 – Hermana Furia

29/10/2023 – Anna Ferrer

29/10/2023 – Basura + Lady Banana

29/10/2023 – Rorro + Yarea

31/10/2023 – Gala Nell

31/10/2023 – Quinto Diario + Rococó

31/10/2023 – Baloncesto + Error 97 + Cometa

31/10/2023 – Shakeitmilla

Entradas disponibles en este enlace