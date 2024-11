Chelsea Wolfe lanza nuevo EP, ‘Unbound’

Chelsea Wolfe acaba de pasar por nuestro país (aquí la crónica de su concierto en Madrid), donde nos ha hecho disfrutar de nuevo de las canciones de She Reaches Out to She Reaches Out to She (Loma Vista Recordings), que ahora amplía con un nuevo lanzamiento.

La cantante estadounidense acaba de publicar el EP Unbound, que incluye versiones especiales y despojadas de artificios de las canciones “Whispers In The Echo Chamber”, “Dusk”, “The Limina”l y “Place In The Sun”, además de una versión de “Cellar Door de Spiritbox”. Los cortes de este nuevo EP solo cuentan son voz, guitarra o piano capturando la vulnerabilidad y la verdad sin filtros. Este lanzamiento llega tras la publicación de Undone el pasado verano, que incluía remezclas de sus canciones a cargo de ††† (Crosses), Full of Hell, Justin K Broadrick (Godflesh), Boy Harsher y más.

Junto con este nuevo EP ha estrenado el sitio web «Place In The Moon» en el que los fans pueden descubrir la hora exacta en la que sale la superluna en su localidad.

Escucha ‘Unbound’ de Chelsea Wolfe