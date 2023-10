Rammstein anuncia dos conciertos en España por su 30 aniversario

Rammstein volverán a nuestro país un año después de su reciente visita, para celebrar su 30 aniversario. Una nueva oportunidad para presenciar su icónico espectáculo donde la banda alemana volverá a hacer gala de un setlist repleto de todos los inmortales éxitos de su carrera.

2024 nos brindará la esperada gira de estadios de la banda, y esta vez tendremos la suerte de contar con dos fechas en España: San Sebastián y Barcelona serán las privilegiadas ciudades. El miércoles 5 de junio, el Estadio Anoeta de San Sebastián vibrará al ritmo de Rammstein, seguido por el martes 11 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Los aclamados conciertos con entradas agotadas de la banda en los últimos años pueden dar testimonio de que los shows del grupo son verdaderamente únicos, desde el primer compás hasta el último, gracias a su magnitud y naturaleza.

Conciertos de Rammstein en España

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO 2024 – ESTADIO ANOETA – SAN SEBASTIÁN

MARTES 11 DE JUNIO 2024 – ESTADI OLÍMPIC – BARCELONA

Las entradas para los conciertos de San Sebastián y Barcelona se podrán adquirir a partir de las 11:00h del miércoles 18 de octubre, a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 92 y 150 Euros para las entradas de Pista y 62, 66, 89, 99 y 129 Euros para las entradas de asiento reservado en Grada (gastos de distribución no incluidos).

Información importante sobre las entradas de Rammstein

A petición expresa del artista, las entradas para estos conciertos serán nominativas y llevarán impreso el nombre y apellidos que se faciliten en el momento de realizar la compra. Para poder acceder al estadio tendrá que entrar la persona que aparece como titular de las entradas, con su DNI, junto con el resto de usuarios de las entradas compradas por ella (máximo 6 entradas). Las entradas nominativas no permitirán el acceso al estadio si sus portadores no cumplen este requisito. Se podrá adquirir un máximo de 6 entradas por compra. Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto responsable y el acceso a menores de 6 años no estará permitido en estos conciertos. Está prohibida la reventa de las entradas (ver condiciones en doctormusic.com/condiciones). En consecuencia, las entradas adquiridas en Viagogo, StubHub u otras webs de reventa quedan anuladas sin reembolso y no dan derecho a asistir al concierto ni ningún otro derecho.

Información y venta de entradas para todas las fechas de la gira europea en rammstein.com/tickets.

Los miembros del club de fans de Rammstein, ‘LIFAD’, tendrán la oportunidad de comprar sus entradas desde el lunes 16 de octubre a las 11:00h hasta el martes 17 de octubre a las 11:00h. Los miembros de LIFAD podrán adquirir un máximo de 6 entradas por concierto a través de la preventa LIFAD. Dado que las entradas disponibles para cada ciudad en la preventa son limitadas, el acceso a la preventa no garantiza la compra.

Toda la información sobre los puntos de venta oficiales autorizados para la preventa y venta de la gira europea se puede encontrar en rammstein.com/tickets. Cualquier otro punto de venta que ofrezca entradas para Rammstein NO está AUTORIZADO. Las entradas adquiridas en puntos no oficiales no permitirán el acceso a los conciertos.