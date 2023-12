Recordando a Shane MacGowan en 10 canciones de The Pogues

Shane MacGowan, líder de The Pogues, moría ayer a los 65 años después de arrastrar serios problemas de salud durante los últimos tiempos. Su manera de escribir canciones quedará en nuestra memoria para siempre. Esa rica amalgama de influencias literarias, mitológicas y bíblicas que le convertían en un autor dotado de una aguda perspicacia al abordar temas como la libertad de clase trabajadora, el amor, la vida en las calles, la cultura irlandesa y la diáspora, todo con un enfoque poético y a menudo mordaz.

MacGowan, un punk irlandés fanático de The Clash, formó The Pogues en 1982, sin lugar a dudas una de las bandas más innovadoras e influyentes dentro del género del punk celta y la música folk-rock. El nombre Pogues proviene del término irlandés «pogue mahone» que significa «bésame el trasero». Su álbum debut Red Roses for Me fue un éxito, estableciéndolos como una referencia de la música más combativa de Gran Bretaña. A su debut le siguió Rum Sodomy & the Lash en 1985, además del EP, Poguetry in Motion; hasta que en 1986 firmaron con Island Records y lanzaron If I Should Fall from Grace with God (1988), el disco con el que conquistaron el mundo.

A pesar de su popularidad, el abuso de drogas y alcohol de MacGowan afectó la banda, y fue despedido en 1991 por su estilo de vida autodestructivo. The Pogues continuaron sin él, pero su éxito disminuyó hasta terminar de separarse en 1996. Se reconciliaron brevemente en 2001 y continuaron tocando ocasionalmente.

Antes de Shane, habían perdido a Philip Chevron en 2013 y Darryl Hunt en 2022.

Recordamos 10 canciones emblemáticas de The Pogues

«Streams of Whiskey» (1984 – Red Roses for Me)

Una oda al alcohol, que revela la capacidad de MacGowan para abordar temas mundanos con esa poesía cruda y su peculiar humor.

«A Pair of Brown Eyes» (1985 – Rum, Sodomy & the Lash)

Un relato lírico magistral sobre la pérdida y la reflexión, acompañado de una melodía cautivadora. Cantada desde la perspectiva de un veterano de la Primera Guerra Mundial, el vocalista basó su melodía en «Wild Mountain Thyme», una canción popular escrita por Francis McPeake en 1957 en un estilo tradicional irlandés. Fue la primera canción de The Pogues en aparecer en la lista de sencillos del Reino Unido, alcanzando el puesto 72.

«Sally MacLennane» (Rum, Sodomy & the Lash)

Un himno festivo que celebra la camaradería y la vida nocturna, en la que se exhibía la maestría instrumental de la banda. Puro folk tabernario irlandés.

«Rain Street» (1988 – If I Should Fall from Grace with God)

Una joya menos popular pero igualmente impactante. La letra de la canción nos traslada a una calle desolada y empapada de lluvia, donde coexisten la miseria y los sueños rotos. Una representación metafórica de las luchas y dificultades que enfrentan los miembros marginados y olvidados de la sociedad.

«Dirty Old Town» (1985 – Rum, Sodomy & the Lash)

Esta versión del clásico de Ewan MacColl encapsula la esencia de The Pogues. Un tema melancólico y evocador que a pesar de haber sido escrito en referencia a la ciudad de Salford, una ciudad inglesa, es comúnmente asociada a Irlanda gracias a la magia que le imprimieron los de MacGowan.

«The Body of an American» (1986 – Poguetry in Motion)

Un homenaje a la fuerza de la narrativa, para muchos el mejor tema compuesto por The Pogues. Cuenta la historia de Dwyer y las dificultades que atravesó como irlandés en Estados Unidos. Los altibajos de ser inmigrante y luchar para llegar a la cima.

«The Sick Bed of Cuchulainn» (1985 – Rum, Sodomy & the Lash)

Inspirada en el legendario héroe mitológico irlandés Cúchulainn, esta canción ilustra la capacidad de MacGowan para entrelazar mito y realidad, respaldado -como es habitual- por la fuerza instrumental de sus compañeros.

«Thousands Are Sailing» (1988 – If I Should Fall from Grace with God)

Escrita por su guitarrista, Phil Chevron a quien aprovechamos para homenajear igualmente, trata sobre los irlandeses que emigran a Estados Unidos en medio de la hambruna. Una letra poderosa y conmovedora que no solo retrataba a los inmigrantes que llegaban de Europa, sino que refleja en su empeño por conservar sus raíces.

«Fairytale of New York» (1987 – If I Should Fall from Grace with God)

Su himno más celebrado. Una obra maestra narrativa que encapsula la melancolía navideña y la realidad agridulce de la vida. Una colaboración con Kirsty MacColl que ha quedado para la historia como el clásico al que siempre recurrir.

«If I Should Fall from Grace with God» (1988 – If I Should Fall from Grace with God)

La canción principal del álbum homónimo, fusiona de manera magistral la influencia irlandesa con la energía punk. Es una de las más exitosas del grupo, un homenaje y un brindis a la vida. Una especie de oración y recordatorio que podría servir de perfecta despedida para el cantante. «Si cayera en desgracia con Dios / Donde ningún médico pueda aliviarme / Si estoy enterrado en el césped / Pero los ángeles no me recibirán / Déjenme ir, muchachos, déjenme ir, muchachos, déjenme hundirme en el barro, donde todos los ríos se secan».

Hasta siempre, maestro.