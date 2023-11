Muere Shane MacGowan, cantante de The Pogues

Shane MacGowan, líder de The Pogues, ha fallecido a los 65 años después de arrastrar serios problemas de salud durante los últimos tiempos. Así lo confirma la propia banda en un comunicado de su esposa Victoria Marie Clarke.

«Con el más profundo dolor y el corazón más apesadumbrado anunciamos el fallecimiento de SHANE MACGOWAN.

Shane murió pacíficamente a las 3 am de esta mañana (30 Noviembre, 2023) con su esposa Victoria y familia a su lado.

Se leyeron oraciones y extremaunción que dieron consuelo a su familia.

Le sobreviven su esposa Victoria, su hermana Siobhan y su padre, Maurice, su familia y un amplio círculo de amigos.

Se anunciarán más detalles en breve, pero la familia pide privacidad en este momento tan triste»

Figura icónica donde las haya, ha dejado su impronta con su impactante contribución al punk y al folk. Como líder de The Pogues, MacGowan fusionó magistralmente la poesía lírica con la intensidad del punk, creando un sonido distintivo que resonó en los corazones de muchos, con sus letras inspiradas en la literatura, la mitología y la Biblia.

Siempre recordaremos su «Fiesta» de su álbum de 1988 If I Should Fall from Grace with God basada en una melodía que oyeron en la Feria de Almería en el mes de agosto de 1981 cuando el grupo se alojaba en la ciudad. El video fue dirigido por el popular comediante y actor británico Adrian Edmondson.

MacGowan no solo tenía habilidad para crear música atemporal, sino también en su capacidad para desafiar los límites del género. Su destreza lírica, a menudo teñida de melancolía y humor oscuro, capturaba la esencia de historias urbanas y la realidad cotidiana.

Descanse en paz.