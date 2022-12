Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams y The Black Keys, entre los primeros nombres de Mad Cool 2023

Mad Cool acaba de anunciar el primer grueso del que será el cartel de su próxima edición, que viene con varias novedades. El festival madrileño tendrá lugar los próximos 6, 7 y 8 de julio de 2023 en un nuevo emplazamiento, entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga, en la Colonia Marconi (Villaverde). Este nuevo proyecto, conocido como ‘La Ciudad de la Música‘, será similar a la Ciudad de la Imagen que se creó en Pozuelo de Alarcón. Para ello, se han reordenado más de 850 000 metros cuadrados de suelo, en los que se instalará la industria musical, con nuevos espacios de producción musical, salas de ensayo y sectores relacionados con las ciencias e ingenierías del sonido y de la música.

Otra de las novedades es que esta edición pasará de nuevo a tres días, en lugar de cuatro como tuvo en su quinto aniversario de 2022. A falta de conocer a algún cabeza de cartel, la sexta edición del evento está presidida por grandes nombres como los de The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Queens of the Stone Age, Sam Smith, Liam Gallagher, Robbie Williams, Lil Nas X y The Prodigy.

Junto a estos, otros artistas nacionales e internacionales entre los que destacan: The 1975, Nova Twins, Franz Ferdinand, Tash Sultana, Paolo Nutini, Jamie XX, Machine Gun Kelly, Pixey, Sigur Rós, Angel Olsen, Yellow Days, Years & Years, The Rose, Insincere, Men I Trust, City and Colour, Ethan Bortnick, Puscifer, Years & Years, The Amazons, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Jacob Collier, Delaporte, Touché Amoré, The Blessed Madonna, Honey Dijon, Genesis Owusu, Rina Sawayama, The Driver Era, Cupido, Gayle, Selah Sue, Two Ex, Rüfus du Sol, Bombay Bicycle Club, Sylvan Esso, The Hu, Shinova, Belako, Thumper, Anfisa Letyago, Mendi, Helena Gallardo, Hanna Grae y HotWax.

Consulta el cartel por días

Entradas para Mad Cool 2023

Si eres cliente Santander, del 12 de diciembre a las 11 am hasta el 15 de diciembre a las 10.59 am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2023, disfrutando de un precio especial. Unos días más tarde, la preventa para clientes Santander estará activa para adquirir las primeras entradas de día con un precio especial, del 26 de diciembre a las 11 am hasta el 29 de diciembre a las 10.59 am.

La venta general de abonos empezará el día 15 de diciembre a las 11 am, mientras que la venta general de entradas de día empezará el 29 de diciembre a las 11 am.

PRECIOS

Preventa clientes Santander:

Abono normal – 175€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 425€ + gastos distribución.

Entrada de día normal – 69€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – 110€ + gastos de distribución.

Para todxs aquellxs que aún no son clientes Santander, podrán reservar su abono y hacerse cliente de forma online en menos de 8 minutos.

Venta general:

Abono normal – 189€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 480€ + gastos de distribución.

Entrada de día normal – 79€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – 185€ + gastos de distribución.

Para más información: www.madcoolfestival.es