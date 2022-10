Reedición: Manic Street Preachers – Know Your Enemy [Deluxe Edition] (Sony)

Coincidiendo con el vigesimoprimer aniversario de su publicación original, Manic Street Preachers publican edición deluxe del que fuese su sexto disco de estudio publicado en 2001. Know Your Enemy (Sony, 01) completaba la trilogía inicial del grupo tras la desaparición del letrista Richey James, junto a los espléndidos Everything Must Go (Epic, 96) y This Is My Truth Tell Me Yours (Virgin, 98); y seguramente la propia comparativa con esos títulos jugó en contra del que por entonces era nuevo trabajo de los galeses, hasta cosechar una respuesta algo tibia por parte de la crítica de la época.

El elepé en cuestión se situaba, en efecto, varios peldaños por debajo de sus antecesores, pero a la vez incluía un buen puñado de aciertos y resultaba a todas luces una continuación lógica y bien parecida de los mencionados álbumes. Su extensión (hasta diecisiete temas y más de setenta minutos en el original) aumentaba inevitablemente la densidad en torno al mismo, menguando la eficiencia de un conjunto que hubiera brillado más de haber quedado concretado en torno a una docena de temas. El trío ha decidido rearmar el álbum para la ocasión, apostando por ese formato doble que ya inicialmente pretendían haber lanzado al mercado. Una opción que permite, de manera explícita e indisimulada, separar los medios tiempos y las composiciones más reflexivas de aquellas canciones más agresivas y eléctricas.

Los temas del primer tipo copan ahora en exclusiva el compacto inicial, con cortes tan destacados como “So Why So Sad”, “Door To The River”, “Ocean Spray”, “His Last Painting”, “Just A Kid” o la reivindicativa “Let Robeson Sing”. Por su parte, el segundo disco presume de pulso acelerado y bastante más nervioso, gracias a canciones del tipo de “Found That Soul”, “Intravenous Agnostic”, una “We Are All Bourgeois Now” que recupera el espíritu primigenio del combo, “The Masses Against The Classes”, “Baby Elián” o “Miss Europa Disco Dancer”. Sucede, además, que el presente lanzamiento se completa con temas extras, caras B y algunas remezclas a cargo de The Avalanches o TLA, mientras que la edición en triple CD incluye demos –caseras o de estudio–, acústicas y otras rarezas.

La presente reedición adquiere un cariz inédito gracias a su nueva estructura (en realidad, ni mejor ni peor que la original), mientras basa su interés en esos extras y material convenientemente remasterizado. Todo dentro de una obra a la que el paso del tiempo se ha encargado de reivindicar, reparando parte de aquella mala prensa cosechada hace ahora algo más de dos décadas. Un producto atractivo para fanáticos del combo y para todo aquel que en su momento no degustase a fondo ‘Know Your Enemy’ (Sony, 01). Y, en todo caso, la excusa perfecta para redescubrir el que sin duda fue un buen disco con la impronta inconfundible de Manic Street Preachers.

Escucha Manic Street Preachers – Know Your Enemy [Deluxe Edition]