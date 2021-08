Resurrection Fest Estrella Galicia Limited 2021 llega del 26 al 28 de agosto

Resurrection Fest Estrella Galicia llega este verano en un formato llamado Limited y de aforo muy reducido (en comparación a lo que estamos [email protected]) para que podamos vivir de nuevo conciertos de una manera segura tras estos años de sequía. Así, este evento servirá como estímulo para la economía local que tanto han sufrido durante todos estos últimos meses, siendo un refuerzo muy necesario para la localidad de Viveiro.

Serán tres días de conciertos, del 26 al 28 de agosto, en el recinto de siempre, el Campo de fútbol de Celeiro. Bajo el abanico del Xacobeo 2021-22, contará con todas las medidas de seguridad y prevención posibles siguiendo la legislación vigente actual y siempre atendiendo a la situación epidemiológica en la que nos encontremos en ese momento.

Estos son los conciertos del Resurrection Fest Estrella Galicia Limited 2021

Kreator

While She Sleeps (único concierto en España)

Eluveitie

Jinjer

Destruction

The Ocean

Angelus Apatrida

Crisix

No Turning Back

Landmvrks

Bala

Devil In Me

Aphonnic

True Mountains

Bellako

Los abonos de 3 días podrán comprarse este viernes 6 de agosto a un precio especial.