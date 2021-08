Patrick Watson tiene nuevo vídeo, ‘Can’t Stop Staring at the Sun’

Patrick Watson estrena videoclip para la canción “Can’t Stop Staring at the Sun”, una de las canciones del single en tres partes A Mermaid in Lisbon.

Según comenta: “Durante el confinamiento me sentí realmente inspirado y vi muchos videos de danza moderna. ‘Can’t Stop Staring at the Sun’ sentía que era como una pieza de baile desde el principio. Ya estaba colaborando con Jacob Jonas en otro proyecto, así que le pregunté si podía hacerme un video de baile. Le di la canción y regresó con esta hermosa pieza”.

Jacob Jonas, autor del vídeo, dice: “Nuestras vulnerabilidades más verdaderas se amplifican cuando se ven. La exposición a la luz permite que un testigo observe. El sol vuelve todos los días. La forma de la naturaleza para recordarnos que debemos empezar de nuevo. Estamos programados por brillo. Cuando oscurece, lo artificial nos ilumina. Esta narrativa trata sobre la dependencia del hombre de la luz solar y sin ella, está atrapado. Hay una extraña satisfacción de mirar hacia el sol. La atracción por algo que se supone que no te atrae. Es intenso, surrealista y lúcido. Este video explora lo que es real versus lo que se imagina a través del miedo“.

Disfruta el vídeo de ‘Can’t Stop Staring at the Sun’ de Patrick Watson