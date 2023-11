Riders of the Canyon versionan a Low en su nuevo sencillo

Riders of the Canyon publican hoy un nuevo sencillo con un tema inédito, cinco meses después de su álbum de debut. El grupo formado por Joana Serrat, Matthew McDaid, Victor Partido y Roger Usart han hecho una versión de «Sunflower», el tema que abría el disco Thing We Lost In The Fire de los norteamericanos Low, publicado en 2001.

«Sunflower» fue grabada entre Barcelona, Girona y Londres. En este nuevo sencillo, Matthew McDaid se encarga de la voz principal, secundada de manera magistral por el acompañamiento vocal de Joana Serrat y las emocionantes armonías vocales creadas junto a Victor Partido y Roger Usart. McDaid toca también las guitarras acústicas de 6 y 12 cuerdas, mientras que Serrat hace lo propio con su acústica Guild, asumiendo también la guitarra eléctrica, los teclados y la batería. Para finalizar, Partido añade unos soberbios arreglos rítmicos y un sensacional fingerpicking con su acústica.

La canción, producida por Joana Serrat y David Giménez, ha sido mezclada por el norteamericano ganador de un Grammy Ted Young (Kurt Vile, The Rolling Stones, Sonic Youth) y masterizada por la también norteamericana Jessica Thompson, ingeniera de restauración que trabaja para la discográfica Numero Group (Duster, Codeine) y que ha masterizado trabajos de artistas como Woody Guthrie, Lou Reed, Kurt Vile y Courtney Barnett.

Riders Of The Canyon explican así la idea tras esta canción: «A lo largo de su trayectoria, Low han canalizado como nadie muchas de nuestras emociones más profundas. En sus inicios, supieron ralentizar las tormentas del alma, sin que estas perdieran ni un ápice de su fuerza. Hacia el final, las liberaron en maravillosas catarsis ruidosas. Sus armonías vocales eran el cebo que se clava en nuestras mentes. Low siempre serán necesarios«.

A continuación puedes escuchar «Sunflower», el nuevo sencillo de Riders of the Canyon. Por cierto, el próximo domingo 19 de noviembre estarán actuando en la Nova Jazzcava de Terrassa. Las entradas pueden conseguirse a través de este enlace: linktr.ee/ridersofthecanyon.