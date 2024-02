Isobel Campbell anticipa su regreso en ‘4316’

Isobel Campbell se prodiga poco estos últimos años, con lo que siempre es buena noticia tenerla de vuelta. La cantante escocesa anuncia su primer disco en cuatro años, tras There Is No Other (2020) y una década de problemas con su compañía en la que la que fuera parte importante de Belle & Sebastian llevaba sin dar señales de vida desde que en 2010 lanzara junto a Mark Lanegan aquél Hawk, su tercera obra conjunta. También la vimos en una fugaz aparición en Damage And Joy (2017) de The Jesus & Mary Chain haciendo coros en dos de sus temas.

Ahora está de vuelta con Bow To Love, que será publicado el próximo 17 de mayo a través de Cooking Vinyl y según comenta: «trata sobre lo que todos estamos haciendo en este momento, y mi respuesta a eso y mi vida como un microcosmos dentro de eso. Creo que hay una cita de Un curso de milagros que dice: ‘El amor hace surgir todo lo que es diferente a sí mismo con el propósito de sanar y liberar’. Tal vez estas cosas horribles están surgiendo y saliendo para que podamos deshacernos de ellas y las cosas puedan ser mejores».

La tecnología se toca con el primer single que conocemos, «4316», un desafío casi robo-folk-pop a la idea de lo «transhumano»: la idea de que la tecnología podría engendrar una nueva etapa en la evolución humana. Al favorecer la «comunicación honesta y decente» sobre la IA, Campbell tiene una visión sombría de nuestra cultura.

Escucha ‘4316’ de Isobel Campbell

Estas serán las canciones de ‘Bow To Love’ de Isobel Campbell

Everything Falls Apart Do Or Die Spider To The Fly Second Guessing Bow To Love 4316 Dopamine Keep Calm Carry On Saturday’s Son Take This Poison Om Shanti Om You Why Worry

Foto Isobel Campbell: VV:NKD:RH