Escucha los 35 Singles Supremos en una playlist especial

Durante este último año has podido disfrutar de la sección Singles Supremos, en la que en 35 semanas diferentes te hemos recordado 35 canciones de todos los estilos y épocas, de artistas femeninas y masculinos, con un denominador común: haber pasado a la historia en su género.

35 historias de 35 canciones que puedes rememorar una a una en este enlace, y que hoy, su autor Txus Iglesias recopila en una playlist en la que también podrás escucharlas.

Estos han sido los 35 Singles Supremos

«Happy hour» de The Housemartins

«Who can it be now?» de Men at Work

«Golden brown» de The Stranglers

«Summer in the city» de The Lovin’ Spoonful

«Breakout» de Swing Out Sister

«Get out of your lazy bed» de Matt Bianco

“Heart full of soul” de The Yardbirds

“Turn it on again” de Genesis

«Living in the past» de Jethro Tull

«The hardest button to button», de White Stripes

“Solitude is bliss” de Tame Impala

«Yours is no disgrace» de Yes

«The captain of her heart» de Double

«Smooth operator» de Sade

«Tempted» de Squeeze

«Nobody» de The Doobie Brothers

“Rome wasn’t built in a day” de Morcheeba

“Barracuda” de Heart

«Show biz kids» de Steely Dan

«She’s not there» de The Zombies

«Stranglehold», de Paul McCartney

«Dancing barefoot» de Patti Smith Group

«Walkin’ on the sun» de Smash Mouth

«Abracadabra» de Steve Miller Band

“Kiss from a rose” de Seal

“Stop” de Sam Brown

“Rockferry” de Duffy

«Incense and peppermints» de Strawberry Alarm Clock

«Dark therapy» de Echobelly

«Josie» de Steely Dan

“Little green bag” de George Baker Selection

“Ready to go” de Republica

«Paper Sun» de Traffic

“Perfect” de Fairground Attraction

«Boom, boom» de John Lee Hooker

Escucha los 35 Singles Supremos