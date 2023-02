RIT/MO 2023 cierra su cartel con 10 nuevos artistas

En las faldas de Sierra Elvira, en pleno Paraje Natural de la Ermita de los Tres Juanes (Atarfe, Granada), los próximos 5 y 6 de mayo actuarán un total de 21 artistas en formato DJ o Live sets. Entre los últimos confirmados destaca un nuevo nombre de la tierra de los tulipanes. Se trata de Identified Patient, o lo que es lo mismo, uno de los DJs underground más venerados de los Países Bajos. Todo un fichaje para RIT/MO23 y que se añade a los otros artista de la escena holandesa ya confirmados del lineup. También se une al cartel de RIT/MO el mexicano Andre VII, fundador de Platino Records, y director artístico del mítico club Bar Oriente. La escena francesa se presenta en RIT/MO de la mano de Belaria. Sus sets para RinseFrance son todo un acontecimiento, y recientemente Beatportal la ha seleccionado como “uno de los 10 artistas a la cabeza de la revolución underground francesa”. De Frankfurt se une Chinaski, artista omnipresente en Live at Robert Johson o Bordello A Parigi, y maestro de los sintes afilados.

El resto de las nuevas confirmaciones sirven para representar la escena patria. De Ciudad Condal se unen dos nombres. La residente de Nitsa Sama Yax con su música disco y house de altos vuelos, y el creador de narrativas multicapa oma totem, que actuará con en el formato live que tan buenas críticas le cosechó en la última edición de Primavera Sound. El madrileño afincado en Granada Daniel Kelsan, curator de Individual Activities y responsable de las fiestas Asociel, aterrizará en RIT/MO con alguno de sus siempre sorprendentes sets. Desde Almería acuden los capos del sello Masa Series, actuando bajo el nombre de Masa Soundsystem para presentar el sonido de un label que está recibiendo una acogida internacional inmejorable. También estará Durand, AR Manager de Latido Records, autor durante los últimos años de unas producciones que han recibido la atención de algunos de los capos de la electrónica mundial, y que seguro se presentará en RIT/MO con sus beats sintéticos e industriales. Y finalmente se une Cobertizo, responsable de las famosas fiestas granadinas Mordisco Club durante los últimos 10 años, fundador y head del sello Latido Records, y comisario del lineup del propio festival RIT/MO.

En definitiva, un total de 10 nuevos artistas completan un lineup que se entiende perfectamente si se conocen las características de este festival de pequeño formato. RIT/MO es un evento para un aforo reducido, pensado para aquellos que aman lo pequeño y quieren huir de las aglomeraciones, pero a la misma vez no quieren sacrificar el poder disfrutar con artistas de calidad y relevancia internacional. Calidad como la que atesoran los nombres que cierran el cartel, o los previamente anunciados Erol Alkan, Interstellar Funk, Local Suicide, Audrey Danza, Naone, Rey Colino, etc., etc.

Entradas en este enlace