Suede versionan ‘Because The Night’ de Patti Smith

El retorno de Suede con Autofiction, en septiembre del año pasado, ha sido un acontecimiento muy esperado por sus fans. Con este disco, la banda ha decidido volver a sus raíces y recuperar la esencia que les llevó a convertirse en uno de los grupos más influyentes de la escena musical británica.

Para la creación del álbum, Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling se reunieron en un estudio en Kings Cross, donde montaron su propio equipo y comenzaron a escribir las canciones que conforman el disco. La grabación tuvo lugar en los estudios Konk del norte de Londres, donde Suede trabajó de nuevo con su productor de cabecera, Ed Buller, quien ya produjo su primer sencillo, «The Drowners», hace 30 años.

Autofiction demuestra la habilidad del grupo para crear música emocionante y evocadora que conecta con su audiencia. Según Brett Anderson, el disco tiene una «frescura natural» y representa el lugar donde la banda quiere estar. Ese lugar es el mismo donde se encontraban hace 30 años: en una habitación, creando música juntos y disfrutando de la energía de la creatividad compartida.

Los británicos continúan con su promoción, que ya tiene cuatro fechas confirmadas en nuestro país, en el VIDA Festival, la nueva edición de Visor Fest en Murcia, en el ciclo granadino 1001 Músicas en la Alhambra y en Música en Grande en Torrelavega. Hace pocos días actuaron en televisión, en un concierto especial grabado en vivo desde los legendarios estudios Maida Vale de la BBC para el Radio 2’s Piano Room Month. Tocaron canciones como «She’s In Fashion», la reciente «The Only Way I Can Love You» o una interesante versión de «Because The Night» de Patti Smith.

Escucha ‘Because The Night’ de Suede