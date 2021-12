Robert Plant y Alison Krauss comparten su Tiny Desk Concert

Robert Plant y Alison Krauss volvían el pasado noviembre con Raise the Roof, álbum grabado en Nashville solo unas semanas antes del confinamiento de 2020, producido por T-Bone Burnett.

El dúo se reunía para otro álbum conjunto catorce años después de que su colaboración Raising Sand se convirtiera en un éxito comercial y de crítica, ganando seis premios Grammy.

Estos días comparten su actuación en los populares Tiny Desk Concert organizados por la radio pública estadounidense NPR.

Estas fueron las canciones interpretadas:

“Can’t Let Go”

“Searching For My Love”

“Trouble With My Lover”

Disfruta del Tiny Desk Concert de Robert Plant y Alison Krauss