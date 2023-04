Romy tiene nuevo single, ‘Enjoy Your Life’

Después de su éxito con «Strong«, su colaboración con Fred Again.., la cantante y compositora Romy está de vuelta con un nuevo sencillo llamado «Enjoy Your Life».

La canción, producida por Fred Again.., Stuart Price y Jamie xx, cuenta con la voz de Beverly Glenn-Copeland y fue estrenada recientemente en BBC Radio 1 a través del sello Young. La letra de «Enjoy Your Life» se inspiró en una actuación en vivo de Beverly Glenn-Copeland a la que Romy asistió en Estocolmo, donde una línea de una canción en particular, «Mi madre me dice ‘disfruta de tu vida'», la impactó profundamente debido a la muerte de su propia madre a una edad temprana. Esta línea se convirtió en la motivación y la inspiración detrás de la canción, que utiliza un sample de «La Vita» de Glenn-Copeland y cuenta con la bendición del artista.

«Enjoy Your Life» es una canción con un atractivo universal, que recuerda a los oyentes la importancia de disfrutar cada momento de la vida. La canción también es una muestra más de lo que Romy describe como «música emocional para bailar». El sencillo viene acompañado de un video dirigido por Vic Lentaigne, esposa de Romy, que presenta momentos íntimos con la cantante y compositora, así como imágenes de su madre.

Escucha ‘Enjoy Your Life’ de Romy

Foto Romy: Vic Lentaigne