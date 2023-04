Beach Fossils tendrán nuevo disco en junio

Beach Fossils tendrán nuevo disco el próximo 2 de junio, Bunny, que se editará bajo el sello Bayonet. El primer lanzamiento del grupo desde 2017.

A lo largo de los últimos quince años, Beach Fossils ha ganado constantemente su estatus como una de las bandas más definitorias y duraderas del underground neoyorquino de los años 2010, llegando constantemente a nuevos oyentes mientras su sonido ha crecido desde el proyecto DIY en solitario de Dustin Payseur hasta una influyente banda de dream pop de cuatro integrantes, auto-producida, auto-administrada y auto-lanzada.

«Afirmando su fidelidad y sus instintos de dream-pop en cada lanzamiento sucesivo», el álbum continúa con la evolución del sonido del grupo, incorporando elementos de la melancolía jangly del EP What a Pleasure (2011), las canciones crudas inspiradas en el post-punk de Clash the Truth (2013) y los arreglos exuberantes de Somersault (2017). Inspirado en el psych-pop de los primeros álbumes de Verve y Spiritualized y en influencias perennes como The Cure, Wire, The Byrds y The Velvet Underground.

Bunny fue producido y grabado por Payseur junto a Lars Stalfors (St. Vincent, Soccer Mommy, Lil Peep) en las mezclas. Payseur comenta que en la creación de este álbum, se hizo un mayor énfasis en una mayor sintonía con la estructura pop. «Cuando escribí el primer disco, no había coros; eran partes de guitarra instrumental entre los versos. Este es el primer disco en el que he pensado conscientemente en escribir un coro». A lo largo del álbum, lo acompañan miembros centrales de la banda Tommy Davidson (guitarra), Jack Doyle Smith (bajo) y Anton Hochheim (batería).

Ya podemos escuchar dos de las canciones que lo adelantan, «Don’t Fade Away» y «Dare»: