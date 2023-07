Russian Red está de vuelta con “This is un volcán”, editada por Sonido Muchacho. La cantautora madrileña Lourdes Hernández, que pasa su tiempo entre California y su ciudad natal regresa acompañada de una guitarra acústica y diversos instrumentos ululantes que le confieren al tema una cualidad casi de ensoñación. Entrega así una canción de amor que da en el centro de la diana de la emoción alternando inglés y español.

“This is un volcán” ha sido grabada en casa de la propia Lourdes con Carlos René Echanique Torres y Luis Sanso Gil a la producción. La mezcla ha sido obra del propio Carlos René y de Álex Ferrer, quien también se ha encargado del máster.

Llevábamos un par de años sin noticias de la autora de Love Your Glasses, Fuerteventura y Agent Cooper, desde que compartiera canción con _juno. Su último disco hasta la fecha había sido Karaoke, un álbum de versiones con reinterpretaciones de clásicos de Queen, The Human League, Pretenders o Tears For Fears, entre otros.

Escucha ‘This is un volcán’ de Russian Red