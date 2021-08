Saint Etienne lanzan el single “Penlop”

Saint Etienne regresarán en septiembre con un nuevo disco que llevará por título I’ve Been Trying To Tell You.

La banda de Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs vuelve cuatro años después del recomendable Home Counties (2017) con un álbum que vino anticipado por la canción ‘Pond House’ y del que hoy descubrimos un segundo sencillo, “Penlop”.

Bob Stanley comenta: “Sin querer mostrar nuestro trabajo, he estado tratando de ver cómo la memoria y cómo te juega una mala pasada. Dado que nadie se ha sentido muy optimista acerca de nada * durante los últimos siete u ocho años, es fácil mirar hacia atrás a finales de los noventa y recordarlo como un delirio interminable y sin preocupaciones con los laboristas en el poder, las Spice Girls en el número uno. El disco trata de cómo la memoria es un narrador poco confiable. Pete y Gus [Bousfield, coproductor] han hecho un trabajo de producción realmente asombroso. Creo que suena maravilloso”.

Escucha “Penlop” de Saint Etienne