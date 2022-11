Se acerca la visita de los canadienses PUP

Tras su exitoso paso este verano por la última edición del festival CanelaParty, los canadienses PUP vuelven a nuestro país para ofrecer tres conciertos en sala. En ellos presentarán su nuevo disco de estudio The Unreaveling Of PUPTHEBAND, publicado el pasado abril.

La banda descargará sus himnos de punk indie rock los días 7 de noviembre en Barcelona (Sala Bóveda), 8 de noviembre en Madrid (Sala Independance) y 9 en Tenerife (Aguere Cultural). El precio de las entradas es de 17 euros (+gastos) anticipada y 20 euros en taquilla. Ya están a la venta en entradium.com.

Acompañándoles en las tres fechas estará como banda invitada Pinpilinpussies, quienes en febrero publicaron su segundo disco Hipocondría.

Como aperitivo de su nueva gira europea, PUP publicarán este miércoles, 12 de octubre, un EP en directo titulado PUP Unravels Live In Front Of Everyone They Know, grabado en varios conciertos en su ciudad, Toronto.

Entradas para PUP

BARCELONA 7 de noviembre de 2022



https://entradium.com/events/pup

MADRID 8 de noviembre de 2022

https://entradium.com/es/events/pup-madrid

TENERIFE 9 de noviembre de 2022

https://entradium.com/events/pup-tenerife