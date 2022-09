Se edita ‘Live at the Fillmore (1997)’, histórico show de Tom Petty & The Heartbreakers

En 1997 Tom Petty & The Heartbreakers dieron veinte conciertos en la mítica sala Fillmore de San Francisco. Unos shows que se convirtieron en una de las experiencias más inspiradoras y prolíficas en la historia del grupo, creando una unión especial entre el público y la banda. Una de las cosas más especiales es que cambiaron el repertorio de cada concierto, introduciendo nuevos arreglos y versiones diferentes de los clásicos de su catálogo.

Warner Records anuncia la publicación el 25 de noviembre de Tom Petty & The Heartbreakers. Live at the Fillmore (1997) que contiene canciones extraídas de seis de los veinte conciertos y donde hay más versiones que temas propios, en un claro homenaje de Tom Petty a los artistas que influyeron su carrera. El álbum incluye versiones de Bob Dylan, Chuck Berry, The Byrds, JJ Cale, The Rolling Stones, The Kinks o Everly Brothers. Incluye también colaboraciones con John Lee Hooker y Roger McGuinn (The Byrds).



Su contenido será el siguiente:

– Caja de 6LPs que contiene 58 canciones, 35 de ellas versiones, para un total de más de cuatro horas de música. Incluye también libreto de 24 páginas con fotos inéditas, púas, una replica de pase laminado, facsímiles del «set list», una reproducción de la newsletter del club de fans en 1997 y un parche.

– Triple vinilo con 33 canciones, 18 de ellas versiones, dos horas de música. Incluye «insert» de cuatro páginas.

– Caja de 4CDs con 58 canciones, 35 de ellas versiones, para un total de más de cuatro horas de música. Incluye libreto de 32 páginas con fotos inéditas, púas, una replica de un pase laminado y un parche.

– 2CD con 33 canciones, 18 de ellas versiones, dos horas de música. Incluye libreto de 16 paginas con fotos inéditas.