Will Butler y Sister Squares estrenan ‘Arrow of Time’

Will Butler y Sister Squares, banda formada por Miles Francis, Julie Shore, Jenny Shore y Sara Dobbs — presentan su nuevo sencillo/video, «Arrow of Time», que formará parte de su próximo álbum homónimo que será lanzado el 22 de septiembre por Merge Records.

Esta canción sigue a sus sencillos previamente lanzados, «Willows» y «Long Grass«, ambos surgieron como ideas en el estudio que originalmente se tocaron en vivo durante la gira de la banda en agosto de 2022. «A la gente realmente le gustó cuando la tocamos; algunas personas en la mesa de merchandising preguntaron: ‘¿En qué disco está esta canción?'» dice Butler.

Inspirado por ‘Una Breve Historia del Tiempo’, el aclamado documental de Errol Morris sobre Stephen Hawking, «Arrow of Time» ofrece un ritmo de otro mundo tan irresistible que casi crea su propia atracción gravitacional. «Hawking describe el concepto, en resumen, como ‘puedes ver una taza caer de una mesa y romperse en pedazos, pero nunca ves que los pedazos vuelvan a unirse. O si lo hicieras, te darías cuenta instantáneamente de que el tiempo está retrocediendo'», explica Butler. «Líricamente, siento que tal vez intentaba escribir una canción al estilo de Pixies sobre esa idea — ‘Here Comes Your Man’, pero en lugar de que algo llegue, es simplemente todo disolviéndose lentamente en energía térmica.»

Escucha ‘Arrow of Time’ de Will Butler + Sister Squares