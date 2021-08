Segundo adelanto para James Blake

James Blake publicará su nuevo álbum Friends That Break Your Heart el próximo 10 de septiembre vía Republic Records, un trabajo que ya está disponible para su reserva en este enlace.

La continuación de Assume Form vino anticipada por “Say What You Will” a la que ahora se suma “Life Is Not The Same”, una colaboración con el dúo de productores Take A Daytrip, responsables del tema de Lil Nas X & Jack Harlow, “Industry Baby” con Kanye West.

“Life Is Not The Same” ofrece una visión más completa de lo que cabe esperar del álbum. Con una letra íntima y una melodía de ensueño, el tema es un claro ejemplo de su maestría: el amplio registro de Blake y la osada vulnerabilidad que define el concepto de su nuevo álbum.

Escucha ‘Life Is Not The Same’ de James Blake