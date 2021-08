Future Islands lanzan el single inédito ‘Peach’

Future Islands vuelven a ser noticia tras la reciente publicación de las tres entregas de remezcas, ALAYA, poniendo las canciones de su último trabajo en manos de artistas como Carl Cox, Sudan Archives, Controller 7, Washed Out, COMPUTER DATA, Smallboy, Egyptian Lover, Moss of Aura y Alle Alle.

Después de su disco de 2020 As Long As You Are (4AD / Popstock!), una nueva ración de synth-pop post-wave tan eufóricas y desinhibidas como cualquier cosa que la banda haya hecho en sus 15 años de carrera llega un single inédito llamado “Peach”.

Una nueva canción marca de la casa nos muestra a un Samuel T. Herring cantando sobre esa triste sensación de estar desesperadamente abatido y no querer rendirse.

Escucha ‘Peach’ de Future Islands

Recuerda las fechas de Future Islands en nuestro país

08 MARZO 2022 – Barcelona . Razzmatazz – ENTRADAS

09 MARZO 2022 – Madrid. La Riviera – ENTRADAS