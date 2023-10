PJ Harvey invita a Johnny Marr al escenario en ‘The Desperate Kingdom of Love’

PJ Harvey ha vuelto a la actividad discográfica con la continuación de The Hope-Six Demolition Project (2016), un disco que llega con el título I Inside the Old Year Dying.

Un álbum grabado con sus colaboradores creativos de confianza, John Parish y Flood, construye un universo sonoro ubicado de alguna manera en un espacio entre los opuestos de la vida y entre la historia reciente y el pasado antiguo. Esparcido con imágenes bíblicas y referencias a Shakespeare, se anuncia que contendrá un tono profundamente edificante y redentor.

Estos días se encuentra presentándolo en una gira europea (de momento sin fechas en nuestro país) y el pasado martes, en su actuación en el Albert Hall de Manchester invitó a un ilustre al escenario, nada menos que al que fuera guitarrista de The Smiths Johnny Marr, quien acompañó a Polly Jean en su interpretación de «The Desperate Kingdom of Love», esa bonita canción que formaba parte de su disco Uh Huh Her (2004).

Escucha ‘The Desperate Kingdom of Love’ de PJ Harvey junto a Johnny Marr

Estas fueron las canciones interpretadas por PJ Harvey

Set 1: Inside The Old Year Dying

Prayer at the Gate

Autumn Term

Lwonesome Tonight

Seem an I

The Nether?edge

I Inside the Old Year Dying

All Souls

A Child’s Question, August

I Inside the Old I Dying

August

A Child’s Question, July

A Noiseless Noise

Interlude

The Colour of the Earth

Set 2:

The Glorious Land

The Words That Maketh Murder

Angelene

Send His Love to Me

The Garden

The Desperate Kingdom of Love

Man-Size

Dress

Down by the Water

To Bring You My Love

Bis:

C’mon Billy

White Chalk