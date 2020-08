She Wants Revenge se separan tras 15 años de carrera

She Wants Revenge dicen adiós. La banda californiana emergió en 2006 como una de las formaciones de postpunk de nuevo cuño muy en la línea de los sonidos facturados a finales de los 70 y principios de los 80 por formaciones como The Sounds, Joy Division, The Cure, Bauhaus y muchos otros.

Su irrupción con canciones como “These Things” o “Tear You Apart”, les impulsó como una nueva sensación de este tipo de sonidos, junto a compatriotas como Black Rebel Motorcycle Club o Interpol.

She Wants Revenge publicaron en su carrera tres álbumes, She Wants Revenge (2006), This Is Forever (2007) y Valleyheart (2011), además de varios EPs. A través de un comunicado su cuenta oficial de Instagram, el dúo conformado por Adam Bravin y Justin Warfield llega a su fin…