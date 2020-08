James Dean Bradfield estrena un podcast dedicado a Víctor Jara

A la espera de poder disfrutar del próximo álbum de James Dean Bradfield, ‘Even In Exile‘, el guitarrista y cantante de Manic Street Preachers estrena un podcast dedicado también al poeta, músico y activista Víctor Jara.

“Inspired by Jara” es una serie de tres episodios que profundiza en el mundo del chileno y en su gran influencia cultural que aún perdura después de su muerte.

Trabajando con el galardonado productor Steffan Garrero (The Socially Distant Sports Bar), James ha concebido y creado un programa cálido, inspirador y a menudo conmovedor en el que habla con otros músicos, actores, poetas y políticos sobre la vida, el trabajo y el legado de Jara. La banda sonora cuenta con pistas de EVEN IN EXILE, así como música de fondo grabada por James específicamente para el podcast.

La primera parte de “Inspired by Jara” de James Dean Bradfield se estrenó este miércoles 5 de agosto y analiza el impacto del trabajo del chileno en la música moderna, incluyendo entrevistas con Joey Burns de Calexico y Charlie Burchill de Simple Minds.

En el segundo episodio, que verá la luz el 12 de agosto, James analiza a Jara en el panorama artístico más amplio y habla con la ganadora del Oscar Emma Thompson y el coreógrafo Christopher Bruce, quien creó el ballet inspirado en Jara Ghost Dances para la Rambert Dance Company.

Y el 19 de agosto saldrá el tercer y último programa, centrado en la influencia de Víctor Jara en el género de la canción protesta. Contará con entrevistas al escritor Dorian Lynskey (33 revoluciones por minuto), los cantantes Dafydd Iwan y Holly Near, el diputado laborista para Cardiff West Kevin Brennan, así como el co-guionista e inspirador de Even In Exile Patrick Jones.