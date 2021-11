Sidonie dejan ‘Mi vida es la música’ en manos de Amable & Monoculture

Sidonie siguen mostrando remezclas de canciones de su último disco. Tras el remix que realizado por la productora y DJ valenciana Innmir de la canción “Me Llamo Abba” junto a Kimberley Tell, llega el turno de “Mi vida es la música”.

Según cuentan: “Un día te cruzas con Amable por las calles de Poblenou y te saluda con una sonrisa tímida que sostiene el rato que dura el intercambio de palabras. Te despides de él y te alejas pensando en cómo asociar la imagen de ese hombre introvertido con el dios olímpico que tienes en la memoria cuando alguien menciona a DJ Amable.

Hay varias generaciones que lo adoran como si fuera el altísimo Salvador, pues ÉL nunca ha dejado de pinchar las canciones que hablan de ti en un momento de la vida, la juventud, en el que todo lo que no tenga que ver con ella es mentira o injuria. En la Barcelona de nuestros 25 años, Amable era el único dios al que orábamos con los brazos en alto. El templo se levantaba donde ÉL estuviera y el altar eran sus turn tables.

El verso “Si la música me ha salvado a mí te puede salvar a ti” os puede sonar pomposo, pero resulta que tenemos la suerte de haber vivido eso mismo en nuestras noches de Grandes Dionisias que solo duraban lo que duraba la sesión de Amable; lo demás era trabajar para la granja de Maggie de lunes a viernes y, a pesar de eso, no tener el suficiente dinero para comprarte el “Up To Our Hips” de The Charlatans.

Es un honor que su rayo fulminante y el de Monoculture hayan caído sobre nuestra canción “Mi Vida es la Música”, y que sigamos disfrutando de nuestros 25 años, que es la edad perpetua que se tiene cuando has bailado con el dios que inventó la noche”.

Escucha ‘Mi vida es la música’ (Amable & Monoculture Remix) de Sidonie