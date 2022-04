Belle and Sebastian comparten nuevo tema, ‘Young And Stupid’

Llega otro adelanto del que será el nuevo trabajo de Belle and Sebastian. Llevábamos un año sin noticias de los escoceses, que justo hace 12 meses estrenaban un vídeo hecho por sus fans durante su aventura de What to Look for in Summer, ese doble álbum en vivo que reunía momentos de su gira mundial de 2019, incluyendo el “Boaty Weekender” realizado en un crucero épico.

Ahora vuelven con A Bit Of Previous, que saldrá a la venta el 6 de mayo a través de Matador/ Popstock. Tras “Unnecessary Drama” y “If They’re Shooting at You” llega “Young And Stupid”, un himno acústico brillante que recuerda a los mejores momentos de la banda.

Su vídeo recopila fotos familiares de los miembros del grupo durante su infancia.

Escucha Belle and Sebastian ‘Young And Stupid’

Foto Belle And Sebastian: Hollie Fernando