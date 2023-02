Singles Supremos: «The captain of her heart» de Double

Elegante como un vestido de novia y agradable como una brisa playera, aunque también al mismo tiempo, melancólico igual que una tarde de lluvia dominical y delicado como un caro jarrón de porcelana: así tal cual es el sonido del single supremo “The captain of her heart”, del dúo suizo Double

Ésta altamente exquisita canción de pop-jazz, efectivamente, encierra una agridulce historia de amor y desamor de una mujer que está llevando a cabo una interminable y tensionada espera por su amante hasta que, al final, ella se harta de esa situación y decide concluir con la misma porque ese capitán misterioso y ausente, quizás, no vaya a presentarse nunca.

Sin embargo, flotan un par de dudas y enigmas «a posteriori» como, por ejemplo: ¿ella se olvidará de él, realmente, o sin embargo, al final se decidirá por mover ficha y dirigirse al encuentro de su amado? Y por otro lado, ¿existe realmente ese hombre aparentemente ideal o, por contra, éste mismo solamente ronda por la romántica imaginación de una adolescente que aún ha de madurar?

Echemos un vistazo a la letra traducida y que el lector efectúe la interpretación que desee:

It was way past midnight / Pasaba ya de medianoche

and she still couldn’t fall asleep. / y ella aún no podía dormir.

This night the dream was leavin’ / Esa noche el sueño se le resistía

she tried so hard to keep. / a pesar de sus esfuerzos por conciliarlo.

And with the new day’s dawnin’ / Y con el amanecer de un nuevo día

she felt it driftin’ away; / ella sintió que iba a la deriva;

Not only for a cruise, / no como si fuera de crucero,

not only for a day. / no solo por un día.

Too long ago, too long apart / Hace mucho tiempo, demasiado tiempo

she couldn’t wait another day for / que ella no puede esperar ni un día más por

The captain of her heart. / el capitán de su corazón.

As the day came up, she made a stop. / Mientras llegaba el día, dijo “basta”.

She stopped waitin’ another day for / Ella dejó de esperar otro día más por

the captain of her heart. / el capitán de su corazón.

Too long ago, too long apart / Hace mucho tiempo, demasiado tiempo

she couldn’t wait another day for / que ella no puede esperar ni un día más por

the captain of her heart. / el capitán de su corazón.

(Chorus repetition) / (Repetición del estribillo)

Septiembre de 1985.

En aquel instante, el vocalista / guitarrista Kurt Maloo y el teclista / baterista Felix Haug caminaban por los pasillos de la discográfica A&M Records junto a Herb Alpert y Jerry Moss, los máximos directivos de esta compañía internacional. El espléndido LP Blue estaba a punto de editarse y estaba totalmente decidido que el primer sencillo de promoción que iba publicarse era la esponjosa «I know a place» (¡ojo! en su versión más lenta pensada para onda AM), por el motivo de que no sonaban baladas en la radio durante ese año y porque poseía un sonido muy de los años 80. Sin embargo, al verles por las instalaciones a los componentes de Double, las secretarias de la empresa se iban poniendo todas a silbar «The captain of her heart» y de repente, todo dio un giro radical: los responsables de la disquera se apercibieron del mayúsculo potencial de esta última canción y decidieron que sería, finalmente, la elegida como inaugural single de promoción; el cual se lanzaría de inmediato. Kurt Maloo sintió, entonces, que aquel tema era muy especial pero que ni él ni su entorno habían pensado en ella para lanzarla en dicho formato simple, así que aquel cambio en la elección sobrevino sorpresivamente.

La gestación de la composición había arrancado 6 meses antes, hacia marzo del año 85.

Tras la relativa pegada del maxisingle «Woman of the world», la discográficas Metronome y Polydor (ambas relacionadas con la propia A&M Records) les estaban presionando, con insistencia a Double para grabar un álbum entero. Por lo tanto, como necesitaban melodías, Felix Haug se sentó en su piano para ver si le visitaba la «señora inspiración». Entonces se asomó a la ventana y observó que en un árbol cercano había un mirlo cantando, repetidamente y Haug captó las notas, Mi y Sol, que dicho pajaruelo había emitido. A partir de ahí, el músico helvético intentó reproducir esos mismos sonidos en las teclas de su instrumento hasta ir desarrollando una melodía más extensa.

Por consiguiente, Felix Haug probó a repetir dichos compases con un sintetizador, grabó una maqueta en una casette y se la dejo escuchar a Kurt Maloo. Ésto provocó que este segundo estuviera varios días sin poder despegarse dicha melodía de su mente, aunque aquello aún era solo un embrión que se puliría, convenientemente, después en el estudio. Una vez allí, Felix Haug hizo sonar, primeramente, todos los bonitos y tan característicos acordes de la canción en un piano de cola para que la cálida y acogedora voz de Kurt Maloo los tomase como guía en el ensayo. Es lo primero que hicieron ambos en el taller de trabajo porque Double aún no estaban seguros de como sonarían el resto de instrumentos.

A un Kurt Maloo amigo de la sencillez pop, le encantó de tal manera aquella romántica base pianística que le rogó, insistentemente, a su compañero que la misma se quedase tal como estaba en la toma inicial que este segundo había efectuado de modo natural; algo que chocó con las obstinadas reticencias del propio Felix Haug, el cual era más metódico y deseaba algo más elaborado y pomposo. De todos modos, aquel desacuerdo inicial no duró mucho porque ambos se compenetraban muy bien en aquel 1985, o al menos, todavía compatibilizaban acertadamente sus distintos puntos de vista artísticos.

Efectivamente, esta canción y los otros cortes del LP Blue surgieron de manera muy espontánea gracias a que Kurt Maloo y Felix Haug no tenían que estar discutiendo siempre porque se conocían desde hacía mucho tiempo, así que los músicos colaboradores no tuvieron que intervenir hasta la fase final de la grabación del álbum como sucedió, por ejemplo, con el impoluto saxofón de Christian Ostermeier en la propia «The captain of her heart». Como añadido, el tándem Maloo/Haug no dominaba a la perfección los instrumentos pero eso les concedió una oportunidad de descubrir nuevos aspectos de su sonido.

Por otro lado, el vocalista Kurt Maloo escribió la letra en unas pocas horas, de manera muy automática, cuando se hallaba en el propio estudio. De tal modo, Maloo sintió que todo ocurrió de manera casi espeluznante porque las estrofas surgieron de la nada como si él mismo fuese un fantasma y es que la mujer protagonista de «The captain of the heart», en particular y los personajes de sus canciones, en general, suelen ser inventados y no se encuentran basados en nadie real.

El cantante de Double tuvo el propósito de reflejar unos versos acerca del momento decisivo en el que una persona deja de esperar a otra a la que ha estado aguardando mucho tiempo; creando Kurt Maloo además un final abierto del relato. Como añadido, el propio Maloo jamás pensó que aquel texto y aquella música conmoviesen a tantos corazones en todo el mundo y aún hoy día, él se halla sobrecogido de todos los comentarios positivos que le hacen las y los fans a través de la Red.

Así pues, con todos los ingredientes rápidamente conformados y entremezclados, la tonada se grabó en un solo día de la primavera de 1985 en el Picar Studio, de Suiza.

Después de su publicación en otoño de 1985, «The captain of her heart» vendió 3 millones de copias y consiguió ser uno de los 10 mayores hits en toda Europa, durante el año 1986. En consecuencia, el tema primero fue desembarcando en el nº10 en Alemania y en el nº11 en Suiza, para luego ascender hasta el nº3 en Italia, el nº4 en Irlanda o el nº8 en Inglaterra; entre otros muchos países donde triunfó, plenamente, dentro del Viejo Continente. Agregar que la tonada también fue nº16 de las listas oficiales de E.E.U.U., siendo la primera ocasión que una banda suiza logró un Top-40 en este país norteamericano.

Entonces, las vidas artísticas de Kurt Maloo y Felix Haug dieron un vuelco drástico porque estuvieron ofreciendo conciertos sin parar durante todo un año entero, por Europa e incluso en Estados Unidos y con escasos huecos en la agenda para escribir nuevas canciones.

Comentar que este giro radical en su trayectoria existencial y muchas otras cosas las contó el propio Maloo en un libro auto-biográfico que publicó, en el año 2013, llamado The Captain of her Heart’s Log (es decir, “Bitácora del capitán de su corazón”); el cual estaba basado en unos apuntes semanales sobre su propia fama, en los años 80, que el cantante de Zurich había olvidado en un cajón durante varios lustros y que luego completó de memoria para terminar de armar dicho volumen. Éste también trata, básicamente, de que el mismo Maloo no se sintió demasiado a gusto en aquella frenética época de mediados de los años 80 cuando tenía que estar, constantemente, grabando y saliendo de gira con Double o también narra su infancia y adolescencia en los años 60; además de su vida artística en Suiza, durante los años 70, donde Kurt se cambió su apellido original de Meier al artístico de Maloo cuando era pintor y cuando también militó en un grupo de art-punk llamado Troppo.

Proseguiremos contando que se grabaron hasta 3 video-clips de esta tersa melodía.

El primero fue exclusivamente destinado a la televisión suiza (“swiss version”) pero antes incluso de que saliera la canción publicada, la banda ganó un primer premio en un concurso acerca de esta filmación original, la cual contiene imágenes de Los Alpes y de una chica que parece soñar despierta; tal como se deja caer en la letra de la canción original de estudio. Un tiempo más tarde, se lanzó una versión extendida de este mismo video-single, con un minuto más de duración y denominada “Bollywood uncut version”.

El segundo clip fue orientado al resto del público del Viejo Continente y es conocido, en efecto, como la “versión europea”, con escenas dominadas por una tonalidad azul y con un efecto de cámara para hacer parecer que Double fueran un cuarteto cuando, en realidad, eran un dúo.

También esta misma estética se utilizó, previamente, tanto en la portada del sencillo «The captain of her heart» como en la del LP Blue, es decir, con el predominio de la tonalidad azulada y apareciendo un «falso cuarteto»; siendo esto segundo algo que de entrada confundió a la prensa, la cual preguntó por ello a la dupla de Zurich. Así pues, recalcamos que se trata de la imagen «doblada» de Felix Haug y Kurt Maloo, en concordancia con el nombre del proyecto; habiéndose ido concibiéndose todo ello un tiempo antes cuando ellos lanzaron 3 maxi-singles como el llamado «Naningo» (1983), con un sonido éste más experimental y africano; además de «Rangoon Moon» (1984) y el ya aludido «Woman of the World» (1984), luego incluidos estos dos últimos en el LP Blue (1985).

Matizaremos, por consiguiente, que todo aquel artificio visual de «gemelos inexistentes» se originó después de que Felix Haug y Kurt Maloo formaran un terceto llamado Ping Pong junto al bajista Hazel Pazzi en 1981, (incluso colaboró con ellos el guitarrista Phil Manzanera). Entonces, cuando el propio Pazzi se fue del grupo en 1983, la pareja Haug y Maloo se plantearon denominar al grupo Double y más tarde, jugar con aquel retrato de «dupla clonada»; recalcamos.

El tercer lanzamiento en video de «The captain of her heart» fue la denominada «versión estadounidense». Ésta fue rodada, únicamente, para MTV América, cuyos responsables no querían el citado tono azul sino algo multicolor y con la presencia de diversas modelos. Con esos condicionantes, Double filmó todo en París probando con una serie de chicas y después, el combo suizo envió el montaje final, expresamente, a la citada televisión musical de E.E.U.U., ya en 1986. Se pensó largo tiempo que, en este último clip, la fémina que aparece con el pelo corto y de color rubio platino era la actriz Denise Richards cuando ésta contaba con 15 años, sin embargo solamente guardaba cierto parecido y al final, se confirmó oficialmente que la que sale en el metraje, en realidad, es una modelo escocesa llamada Mickey Monroe.

Por desgracia, la sublime banda centroeuropea no logró repetir la monumental victoria global de «The captain of her heart» con ninguna de sus otras canciones. Éste mismo resultó un hecho más sorprendente que frustrante en opinión de Kurt Maloo porque consideró que otros temas, de los que él mismo y Felix Haug estaban orgullosos, como por ejemplo «Woman of the world» (1984) o «Devil’s ball» (1987), también tuvieron su cierto reconocimiento comercial; aunque nada en comparación con la tonada-estrella que hoy nos atañe. De todos modos, el mismo Maloo también se siente agradecido de que el afamado tema del «capitán» se convirtiera en un clásico en las radios de todo el planeta porque, además, le permitió a él mismo continuar en la música sin la presión de tener que conseguir ya un éxito comercial al principio de su carrera.

Pudo influir en esa circunstancia de no continuidad de hits, (tras una temporada de descanso después del aconsejable LP Blue, donde Kurt Maloo se marchó a vivir a París, en 1986 y Felix Haug permaneció en Zurich) que para el segundo álbum titulado Dou3le, de 1987, las ideas artísticas de ambos ya comenzaron a alejarse entre sí y ya el tercer disco que plantearon inicialmente, al final ni lo llegaron a grabar; separándose luego en 1989 y transcurriendo así más de 10 años. Añadiremos, brevemente, que cuando en el nuevo milenio los dos viejos amigos volvieron a juntarse para crear nuevas composiciones, se produjo, lamentablemente, el fallecimiento de Felix Haug, en 2004, a los 52 años de edad.

La canción ha tenido nada menos que unas 25 versiones, incluida la del propio Kurt Maloo; el cual volvió a grabarla, de manera ligeramente distinta, para su quinto disco en solitario Loopy Avenue (2006). Otras adaptaciones llamativas que se hicieron por parte de los diversos artistas fueron la de Ronnie Jones (el primer «cover» en 1985), Randy Crawford (1997), Laurent Voulzy (2006), Carlos Cabezas Rocuant (2012), Flora Martínez (2016) o incluso la de Christian Rosemary, que en 2016 hizo una muy respetable versión en castellano titulada “Ancló su corazón”.

Finalizaré este artículo estimando que «The captain of her heart» no solo es una de las más bellas y cautivadoras baladas de los años 80, sino que también lo es de toda la historia de la música popular. Una pieza que permanece tan fresca, sugestiva, emotiva y joven como en la misma fecha en que se editó.