Siloé colaboran con Delaporte en ‘Como me quieres tú’

Llega ‘Como me quieres tú’, el nuevo single de Siloé que suma sus voces a Delaporte en una colaboración muy especial que formará parte de ‘Metrópolis 2.0’, el nuevo álbum de los vallisoletanos.

La colaboración de las dos formaciones contiene ritmos club, con tintes house y future bass pero en un marco pop, llenos de atmósferas cargadas de personalidad. ‘Como me quieres tú’ es un single con un sonido internacional, con referencias como The Chainsmokers, Flume o The XX. Cuenta con letras muy cuidadas en castellano que pueden recordar a artistas de la escena indie/pop nacional como Dorian, que también han traído sonidos del new-wave pero con letras en español muy nostálgicas y reconocibles.

Las bandas unen fuerzas creando un imaginario común y confirman con este tema, que van a representar al nuevo pop de esta década. Tanto Siloé como Delaporte han demostrado discográficamente y en directo que, de aquí a unos años, estos “rara avis” se convertirán en el nuevo estándar de banda en nuestro país, reescribiendo los códigos del concepto de “banda” que se conoce a día de hoy a nivel nacional.

El dúo vallisoletano, formado por el vocalista Fito Robles y el dj/productor XAVSS (a.k.a Xavi Road), es una intersección entre el mundo de las bandas y la canción de autor (Fito) y el mundo de la música electrónica y los djs (Xavi). Una banda con un sonido pop que mezcla melodías acústicas y de autor, con influencias vanguardistas y electrónica y que no está dejando indiferente a nadie.