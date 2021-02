The Cure reedita Japanese Wishpers en picture disc

The Cure anuncia la reedición de su recopilatorio de singles editados entre los años 1982 y 1983, justo entre los discos Pornography (1982) y The Top (1984). Una nueva etapa en la carrera de los de Robert Smith en el que el grupo se quedó en dúo, tras la salida de Simon Gallup y el paso de la batería a los teclados de Lol Tolhurst.

Japanese Whispers fue la primera compilación de The Cure, lanzada originalmente en diciembre de 1983. Los singles principales fueron “Let’s Go to Bed”, “The Walk” y “The Lovecats”, que venían acompañados por una serie de caras B que han terminado por formar parte del repertorio habitual del grupo, como “Just One Kiss”.

Supuso la apertura de la banda al pop, dejando a un lado los oscuros sonidos de su trilogía más celebrada iniciada con Seventeen Seconds en 1980.

La fecha prevista de lanzamiento es el 26 de marzo de 2021.

Las canciones que incluye el Picture Disco de Japanese Wishpers de The Cure son:

Side One:

A1: Let’s Go To Bed

A2: The Dream

A3: Just One Kiss

A4: The Upstairs Room

Side Two:

B1: The Walk

B2: Speak My Language

B3: La Ment

B4: The Lovecats

Puede reservarse en la web oficial de la banda.

Todo parece indicar que el sucesor de 4:13 Dream (2008) se publicará en los próximos meses, recordemos las palabras de su teclista Roger O’Donnell al respecto:

“Hace cuatro años le dije a Robert ‘tenemos que hacer otro disco. Tiene que ser el más intenso, triste y dramático que hayamos hecho y podemos retirarnos con él”. Y estuvo de acuerdo. Escuchando los demos, justamente hicimos ese disco. Creo que todos estarán felices con él. El problema es que han pasado 12 años desde el último álbum, por lo que hay más expectación. Cuando tienes un catálogo anterior como el de The Cure, tienes que estar a la altura. Robert dijo: ‘Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante. Es un álbum increíble, solo sugiero un poco de paciencia”.