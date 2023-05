Singles Supremos: “Barracuda” de Heart

“Barracuda” es una manera coloquial que se emplea, popularmente, para definir al esfireno, un pez carnívoro con forma alargada que habita, mayormente, en mares tropicales como el Caribe y en océanos como el Atlántico y el Índico. Este temible depredador acuático se abalanza con una enorme velocidad sobre sus presas y es entonces cuando hace valer sus afiladísimos dientes. En algunas ocasiones, incluso se ha lanzado, contra el ser humano y encima, el bicho ni siquiera es comestible porque su piel es tóxica. También se le apoda como el “tigre de los mares” porque puede llegar a medir casi dos metros de longitud y a nadar hasta a 90 km/h….

Así pues, ¿qué motivó al grupo de rock Heart a lanzar este single supremo con dicho título de “Barracuda”, en el año 1977?

Traduzcamos la letra y vayamos desentrañando las claves de esta canción:

So this ain’t the end, I saw you again, today, / Así que este no es el final, te vi de nuevo hoy,

I had to turn my heart away. / e hice retroceder a mi corazón.

Smiled like the sun, kisses for everyone / Sonreíste como el sol, lanzaste besos para todos

and tales, it never fails. / y cuentos que nunca fallan.

You lying so low in the weeds. / Estás tumbado tan abajo, entre las malas hierbas.

I bet you gonna ambush me / Apuesto a que vas tenderme una emboscada,

you’d have me down, down, / y así me tendrías hundida, hundida,

down, down on my knees. / hundida, hundida y arrodillándome.

Now, wouldn’t you, barracuda? Oh! / ¿Ahora no es así, barracuda? ¡Oh!

Back over time we were all trying for free, / En el pasado todos intentamos hacerlo gratis,

you met the porpoise and me. / nos conociste a la marsopa y a mí.

“No right, no wrong”, you’re selling a song, /”No esta bien, ni mal”, estás vendiendo una canción,

a name, whisper game. / un nombre, un juego de susurros.

And if the real thing don’t do the trick, / Y si lo auténtico no funciona,

you better make up something quick. / será mejor que te inventes algo rápido.

You gonna burn, burn, burn, burn, burn to the wick / Vas a arder, arder, arder hasta la mecha

Ooooh!, barracuda, oh yeah! / ¡Oh, barracuda, oh sí!

“Sell me, sell you”, the porpoise said. / “Véndeme, véndete”, dijo la marsopa.

Dive down deep to save my head. / Sumérgete en lo profundo para salvar mi cabeza.

You, I think you got the blues too / Tú, creo que tú tienes amarguras también.

All that night and all the next / Toda esa noche y todas las siguientes,

swam without looking back, / nadé sin mirar atrás.

Made for the western pools, silly, silly fools! / Hecha para las aguas del Oeste ¡Estúpidos idiotas!

And if the real thing don’t do the trick, / Y si lo auténtico no funciona,

you better make up something quick. / será mejor que te inventes algo rápido.

You gonna burn, burn, burn, burn, burn to the wick / Vas a arder, arder, arder hasta la mecha

Ooooh, barracuda! / ¡oh ,barracuda!

Parece que esta excelente, enrabietada y galopante canción también ha resultado siempre altamente controvertida.

Los conflictos aparecieron después de que Heart publicara su convincente álbum de debut Dreamboat Annie, en 1975, con el que la banda estaba logrando empezar a ser ya bastante conocida por la audiencia; sobre todo gracias a los triunfantes singles “Crazy on you” y “Magic Man”. Sin embargo, el combo originario de Seattle aunque con base en Canadá, se hallaba decidido a abandonar su primera discográfica Mushroom Records porque estos últimos se negaron renegociar el primer contrato con los propios Heart. Como debido ello se desencadenó posteriormente una batalla legal, el grupo rehusó continuar elaborando un segundo álbum que había iniciado en 1976, y que luego se titularía Magazine; todo bajo la supervisión de este sello de Vancouver City.

Fue entonces cuando Shelley Siegel, la persona encargada de la dirección creativa de la propia Mushroom Records, se propuso promocionar solamente la imagen de la banda para tratar de llegar a mucho más público. De tal modo y sin consultar a Heart, Siegel cogió una de las fotos de las sesiones para la portada del propio disco Dreamboat Annie, donde las hermanas Ann y Nancy Wilson aparecían con los hombros desnudos, y presentó dicha instantánea como una especie de sensacionalista anuncio periodístico, en el interior de la revista Rolling Stone, en Diciembre de 1976, con una frase justo debajo que decía “¡Fue solo nuestra primera vez!”; lo cual insinuaba que ambas mujeres mantenían una relación lésbica entre ellas y, por lo tanto, incestuosa. Entonces, rápidamente, la prensa más conservadora de Estados Unidos se hizo un considerable eco de aquel cartel que había divulgado la propia discográfica.

Lógicamente, las propias hermanas Wilson quedaron consternadas y ofendidas por aquella traicionera puñalada a todos los niveles porque ellas solamente deseaban promocionar su primer LP, Dreamboat Annie, a través la propia música y jamás recurrir a aquellas tretas que, además, estaban totalmente fuera del control de ambas compositoras.

Con la intención de librarse de todos los asuntos desagradables relacionados con Mushroom Records, entonces Heart firmó por el sello Portrait Records, en 1977, en vistas a grabar un nuevo LP, que se titularía Little Queen. Por su parte, en ese año 77, la propia discográfica Mushroom publicó el mentado álbum Magazine (sin terminar el mismo y compuesto por descartes de Dreamboat Annie) pero… ¡sin la autorización de Heart!

Todo aquella tirante situación terminó de explotar unos meses más tarde de la deshonesta campaña publicitaria, en un momento en que la agrupación estaba de gira. Entonces, justo al concluir un concierto en Detroit, en Abril de 1977, un promotor de una cadena de radio se acercó a la vocalista Ann Wilson y le preguntó a ver que tal estaba su amante. Ella le contestó que muy bien, refiriéndose la propia chica a su pareja de por entonces, el fundador y manager del combo, Mike Fisher. Sin embargo, dicho promotor le insistió a ella, burlona y malévolamente, que él estaba hablando de su hermana, la guitarrista Nancy Wilson (por motivo de aquella foto) . Entonces, al recibir directamente aquel cínico dardo, fue cuando Ann cogió un “rebote” de los que marcan época y se dirigió, directamente, a su Hotel a escribir una canción basada en aquel desagradable incidente.

Así pues y en un solo día, la cantante, llena de rabia, anotó unos crudos versos sobre ese atroz depredador marino, llamado “barracuda”, al cual comparaba con los jerarcas que manejaban la industria discográfica (aunque, quizás, solo se aludía a Shelley Siegel de Mushroom Records, en particular) y donde, en dicha letra, también subyacía el deseo de una banda de mantener las riendas sobre su música. En declaraciones posteriores, la misma Nancy Wilson calificó aquella insinuación sexual, de aquel morboso sujeto de Detroit, como absolutamente falsa, sórdida e inapropiada.

Acerca de los propios versos, Ann Wilson explicó después que la “marsopa” (un cetáceo parecido al delfín), la cual aparece en la letra de la canción, es un apodo cariñoso que le puso ella misma a la propia Nancy, como una evolución de la morsa porque a ambas les agradaban The Beatles y el tema “I am the walrus”; en particular.

Desde su edición en 1977, la canción “Barracuda” fue adquiriendo, históricamente, un simbolismo en contra del sexismo imperante en los ambientes del Rock y como reflejo de la alarmante escasez de respeto hacia las mujeres, dentro de este estilo musical; sobre todo durante los años 70.

Por otro lado, la semilla instrumental de “Barracuda” brotó cuando Roger Fisher (el enamorado de Nancy Wilson, en esa época) y el batería Michael Derosier estaban tocando unos improvisados compases por casualidad, durante una prueba de sonido, justo antes de una actuación. Entonces, su apoderado y hermano, Mike Fisher (novio por entonces de Ann Wilson, recordemos), ascendió al escenario, sin demora, para pedir al propio Roger que siguiera repitiendo aquellas notas con su guitarra, que no las olvidara y que las destinase a una canción.

Al ensayar el corte las primeras veces y todas ellas en un mismo día, los Heart, encabezados por la portentosa voz de Ann Wilson, se sintieron poderosos a través de aquel ritmo como si una estampida de caballos arrasara con todo y los propios componentes del sexteto norteamericano también notaron muy adentro que la recién compuesta canción se tornaba divertida, rauda y robusta; además de universal. Ésto último representaba para ellos que toda la gente corriente también se podía sentir indignada con todos los “barracudas” que pululan por el mundo. Finalmente, la banda agregó unos acordes más extraños y sofisticados en la parte final de la pieza para que el público no lo tuviera tan sencillo a la hora de memorizar la misma.

En realidad, para la creación del trotón compás de “Barracuda” el guitarrista Roger Fisher se había inspirado en un riff guitarrero de una rockera versión, de 1973, que Nazareth había hecho del tema folk “This flight tonight”; original de Joni Mitchell, en 1971. Al publicarse “Barracuda”, en 1977, los propios Nazareth protestaron un poco por esta licencia que se tomaron sus antiguos teloneros de Heart, aunque Nancy Wilson se defendió argumentando que a aquella vivaz cadencia su banda le dio su propia personalidad; con el propio Roger Fisher, además de Howard Leese, haciendo sonar ambos sus guitarras de modo agresivo y a la vez, emocionante y épico.

Se ha comentado repetidas veces a que a Heart también les podría haber influenciado el tema “Achilles last stand” (1976), de Led Zeppelin.

La grabación de “Barracuda” también surgió de manera muy espontánea y se efectuó en una sola jornada en los estudios Kaye-Smith, de Seattle; con la supervisión del productor Mike Flicker (el cual también trabajó con artistas como Poco o Al Stewart; entre otros).

El single que hoy nos atañe, alcanzó el nº11 en las listas de E.E.U.U., además del nº1 en Sudáfrica, el nº2 en Canadá, el nº4 en Holanda y el nº8 en Alemania; algo que también ayudó al definitivo despegue planetario de Heart y de su álbum Little Queen, todo ello en 1977.

Las polémicas continuaron cuando la conocida candidata estadounidense Sarah Palin utilizó la tonada, extraoficialmente, en una campaña suya del año 2008, ya que ella era conocida con el mote de “Sarah Barracuda” por su ferocidad cuando jugaba al baloncesto, de adolescente, en el instituto. Ésto enojó a las hermanas Wilson que se opusieron, públicamente, a que la misma Palin tomara prestada la tonada para ambientar sus mítines, sin embargo, la estadista natural de Idaho lo siguió haciendo al demostrar haber adquirido los derechos sobre ello, en esa segunda ocasión. Dicha reiteración enervó, aún más, a las dos líderes de Heart efectuando más declaraciones en contra, aunque ambas intérpretes no pudieron impedir el mentado uso de la canción; finalmente. Aunque todavía se siguieron produciendo un adicional rosario de manifestaciones, como las del guitarrista Roger Fisher, relacionadas con ésto mismo, no nos extenderemos más sobre un asunto que ya tomó tintes más extra-musicales que otra cosa.

Nos centraremos, por ejemplo, en que Heart interpretó el tema durante la ceremonia que les incluía en el Rock and Roll Hall of Fame, en el año 2013; con sus paisanos de Seattle, Mike McCready (Pearl Jam), Jerry Cantrell (Alice in Chains) y Chris Cornell (Soundgarden) como ilustres invitados a tocar “Barracuda” junto al mítico grupo del “corazón”.

Por medio de la imparable “Barracuda” y de otras muchas canciones de Heart, las hnas. Ann y Nancy Wilson demostraron, más que sobradamente, que se hallan a la mismísima alzada y calidad que sus colegas masculinos más relevantes dentro de la historia del Rock; al igual que ya sucedió, por ejemplo, con las extraordinarias Janis Joplin, Grace Slick, Tina Turner, Christine McVie, Kate Pierson o Shirley Manson; además de con arrolladoras bandas íntegramente femeninas como Fanny, Birtha, Vixen, Goat Girl y tantas y tantas otras mujeres; en referencia a este vigoroso género musical.