Daft Punk publica versión extendida de ‘Random Access Memories’

Daft Punk celebra el décimo aniversario de su aclamado y exitoso álbum Random Access Memories» con el lanzamiento de una edición especial. Esta edición ampliada ofrece a los seguidores una visión íntima del proceso creativo del álbum, presentando 35 minutos de música inédita en nueve canciones, que incluyen demos y tomas descartadas. Además, el álbum original también está incluido.

Lanzado en 2013, Random Access Memories se convirtió en el álbum más destacado del dúo francés, ganando cinco premios Grammy y generando éxitos masivos a nivel mundial, como «Get Lucky» (con más de mil millones de reproducciones en streaming) y «Instant Crush» (con más de 800 mil reproducciones en streaming). Marcó un nuevo enfoque creativo para Daft Punk, ya que fue grabado a lo largo de varios años utilizando equipos analógicos en lugar de digitales. Además, fue la primera vez que colaboraron con destacados artistas como Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Todd Edwards y Paul Williams.

A una década de su lanzamiento, ontinúa atrayendo a los fanáticos. Recientemente, el álbum recibió nuevas certificaciones de la RIAA, obteniendo dos discos de platino, al igual que varios de sus exitosos sencillos. Esta edición especial ofrece a los seguidores la oportunidad de sumergirse aún más en la magia y el legado de este icónico álbum. Random Access Memories» 10th Anniversary Edition está disponible en varios formatos, triple vinilo gatefold que incluye un póster y un libreto deluxe, un paquete de 2CD con un libreto deluxe, y la versión digital, que incluye el álbum original por primera vez en Atmos.

Escucha ‘Random Access Memories» 10th Anniversary Edition’ de Daft Punk

Estas son las canciones de ‘Random Access Memories» 10th Anniversary Edition’ de Daft Punk

Give Life Back to Music

The Game of Love

Giorgio by Moroder

Within

Instant Crush

Lose Yourself To Dance

Touch

Get Lucky

Beyond

Motherboard

Fragments of Time

Doin’ It right

Contact

Horizon Ouverture

Horizon (Japan CD)

GLBTM (Studio Outtakes)

Infinity Repeating (2013 Demo)

GL (Early Take)

Prime (2012 Unfinished)

LYTD (Vocoder Tests)

The Writing of Fragments Of Time

Touch (2021 Epilogue)