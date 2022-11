Singles Supremos: «Happy hour» de The Housemartins

It’s happy hour again.

I think I might be happy

If I wasn’t out with them

And they’re happy:

“It’s a lovely place to be”;

Happy that the fire is real,

The barman is a she.

Where the haircuts smile

And the meaning of style

Is a night out with the boss.

Where you win or you lose

And its them who choose

And if you don’t win

Then you’ve lost.(Chorus)“What a good place to be”

Don’t believe it

‘Cause they speak a different language

And it’s never really happened to me.

(It’s happy hour again)

Don’t believe it, oh no!

‘Cause it’s never been happy for me.

(It’s happy hour again) (Repeat) It’s another night out with the boss

Following in footsteps

overgrown with moss.

And they tell me that

women grow on trees

And if you catch them right,

they will land upon your knees. Where they open all their wallets

And they close all their minds

And they love to buy you all a drink

And then we ask all the questions

And you take all your clothes off

And go back to the kitchen sink.

Es la hora feliz otra vez.

Creo que sería feliz si no

hubiera salido con ellos

y ellos son felices:

“es un sitio encantador para estar”;

felices de que el fuego sea real

y de que el camarero sea una chica.

Donde sonríen con sus cortes de pelo

y donde tener estilo

es pasar una noche con el jefe.

Allí es donde ganas o pierdes

y son ellos quienes deciden

que si no ganas,

entonces has perdido.(Estribillo)“Que buen lugar para estar”.

No les creas

porque hablan un lenguaje distinto

realmente, nunca me pasó a mí.

(Es la hora feliz otra vez)

No les creas, ¡oh no!

Porque ésto nunca ha sido ser feliz para mí.

(Es la hora feliz otra vez) (Repetición) Es otra noche fuera con el jefe

siguiendo sus pasos

llenos de musgo.

Y entonces me dijeron

que las mujeres crecen en los árboles

y que si las pillas en su punto,

ellas estarán a tus pies. Donde ellos abren sus carteras

y cierran sus mentalidades

y les gusta invitar a todas las bebidas

y entonces ellos hacen todas las preguntas

y coged vuestros abrigos

y volved al fregadero de la cocina.