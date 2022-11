Inoxidables – Pobre y Puro (Autoeditado)

Inoxidables es un grupo de los 90 que vivieron una breve aventura musical en la que disfrutaron de la época dorada del indie español. Sus primeras maquetas, allá por 1992, lograron cierta repercusión, llegando a aparecer en el recopilatorio La Única Alternativa compartiendo espacio con nombres como Texaco, Flores Muertas, Iluminados o Dirty Boots, por citar unos cuantos. Pronto les llegó la oportunidad de lanzar un disco, Azul, que no tendría continuidad porque, acabada su estancia en la universidad que les había unido, Miguel Ángel y Ángel pausaron también su colaboración musical. La vida y sus circunstancias les llevaron por diferentes caminos y no fue sino hasta hace seis años que decidieron retomar el proyecto.

Desde su regreso, Inoxidables han publicado dos discos, Alas de Plomo (2018) y Alevín de Plata, Alevín de Luz (2019), al que ahora hay que sumar, en lo que ellos llaman su “trilogía de la resurrección”, Pobre y Puro. Un álbum que certifica que el regreso de Inoxidables no era un simple capricho ni una cesión a la melancolía, sino el fruto de una necesidad creativa y de dar salida a un talento que no ha menguado en estos años sino que incluso ha crecido. Así es, podríamos decir que Pobre y Puro, estando el nivel bastante alto con los discos anteriores, es seguramente el mejor de la trilogía. Canciones como “Frío” o “Camino del mar” no solo están entre las mejores del dúo, sino entre lo mejor del año en castellano. Idioma que, en su regreso, han abrazado en exclusiva, por cierto. Y bien que les sienta, porque las letras reflejan una visión onírica, algo romántica y salpicada de surrealismo, de una realidad que ya no sabemos hasta qué punto lo es. Quizás por eso Inoxidables parecen ajenos a todo, también al ruido musical de hoy en día. Ellos practican un pop que podríamos llamar indie por entendernos, pero que remite al mejor pop de los últimos 80 y los 90, con influencias que podrían ir desde The Smiths, los primeros REM, los grupos de 4AD o el dream pop hasta el Donosti Sound con bandas como Family o La Buena Vida. Sí, también beben del post-punk, del celestial sonido de Chameleons o la faceta más pop de The Cure y Echo and the Bunnymen, pero en este regreso prima más lo luminoso que lo oscuro, recordando por momentos incluso a grupos eminentemente pop como La Costa Brava.

A pesar de haberse trabajado a distancia, este nuevo disco de Inoxidables, masterizado en los Abbey Road Studios, mantiene una corporeidad casi física, liviana pero tangible, un espíritu de coherencia y emotividad que acaba traspasando la piel del oyente dejando momentos verdaderamente memorables. Las dos versiones en acústico que se incluyen al final del disco, “Camarada Sol” y “Pobre y puro”, desvelan un misterio que no en realidad no lo era: más allá de la producción y del trabajo en estudio, lo que hace grande un disco es que tenga canciones igualmente grandes. Y en Pobre y Puro hay un buen puñado de ellas. Aquí las tienes, disfrútalas.

Escucha Inoxidables – Pobre y Puro