Kate Clover + Doctor Burner (Fun House) Madrid 11/10/22

Sin ser tan mediático como el punk británico del 77, la escena de LA de finales de los 70 nos dio grupos como: X, Weirdos, Fear, The Zeros, The Plimsouls o The Go Go’s, entre otros muchos. Cinco décadas después la cantante y guitarrista Kate Clover parece haber recogido el testigo de muchas de estas bandas, aderezándolo con un poco de power pop de onda muy americana y rock´n´roll bailongo, dando lugar a lo que es su banda. Una apuesta firme por sonidos salvajes a la par que melódicos, con una estética y puesta en escena muy americana de los 50´s y 60´s. Un coctel que sin duda no podía fallar; así lo demostró en la madrileña sala Fun House, con el cartel de entradas agotadas colgado en la puerta.

Abría para la californiana el madrileño Doc Burner y su combo. Unos tipos que gustan de “guitarras de flecha”, con una apuesta entre el glam y el punk neoyorkino vía Ramones. Concierto muy corto debido a la falta de tiempo y a algunos problemillas de sonido en las pruebas de las dos bandas, pero suficiente para caldear el ambiente y para que estemos más pendientes de ellos en ocasiones venideras.

Salían pues al escenario los cuatro músicos de Kate Clover, perfectamente embutidos en trajes negros y camisas blancas, como si unos The Knack del primer disco se les hubieran aparecido en sus sueños, seguidos de la protagonista absoluta, una Kate muy “cool” sin la guitarra colgada y tomando rápidamente los mandos del cotarro.

Y así, como si fueran unos niños jugando en un parque, de los que saben que todo pasa y que no hay tiempo que perder, comenzaron a tocar básicamente el primer larga duración; Bleed Your Heart Out (2022 SongVest Records) sin paradas ni tiempos muertos.

“TearJerker”, “Channel Zero”, o “Love You To Death”, leyenda esta última que llevan con tachuelas plateadas en las bandoleras de sus respectivas guitarras, tanto ella como su pareja y guitarrista, situado a su derecha, Brandon Welchez, que dicho sea de paso también es el productor del excelente disco, conformaron la primera batería de trallazos.

“Daisy Cutter”, “Pleasure Forever” y “Heaven Down Here”, ya con Kate Clover también con su guitarra, haciendo que sobre el escenario hubiera tres guitarras, fueron el segundo ataque de temas. La base rítmica haciendo perfectamente de alfombra para el guitarrista solista italiano que se ha traído de gira, toda una baza en lo tocante al sonido y al espectáculo – un tipo que no para de saltar – llegando incluso a meterse entre el público.

“Roulette”, acompañado de otro de sus hits; “Your Phone´s off the Hook, But You Are Not”, para enlazar con otro pildorazo incontestable, “Crimewave” irían poniendo casi punto final a un concierto corto e intensísimo. Aunque aún daría tiempo a dar botes con: “Violent Days” del grupo de Brandon, Crocodiles y para finalizar “Follow My Heart”.

Gracioso que los que montasen el conato de pogo en los estertores del concierto fueran precisamente el sector “talludito” del respetable. ¿Síndrome de peter punk? ¿que el rock`n´roll no sabe de edad? En cualquier caso, un concierto de Kate Clover hace moverse a cualquiera. No inventa el fuego, ni falta que hace, pero mantiene viva la llama con altas dosis de calidad.

Fotos Kate Clover + Doctor Burner: Fernando del Río

