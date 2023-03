Sparks anticipan su nuevo disco con ‘The Girl Is Crying In Her Latte’ y un vídeo con Cate Blanchet

Sparks lanzan «The Girl Is Crying In Her Latte» canción que da título al que será su nuevo disco, que llegará a las tiendas el 26 de mayo bajo el sello discográfico Island Records.

Este lanzamiento marca el primer álbum de Sparks con Island Records en casi cinco décadas, después de su éxito en los años 70 con álbumes como Kimono My House y This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us. Ron y Russell Mael describen su nuevo álbum como «tan audaz e intransigente como todo lo que hemos hecho antes en nuestra carrera».

The Girl Is Crying In Her Latte vuelve a mostrar la habilidad incesante de Sparks para contar historias detalladas en un formato pop de tres minutos y medio. Con un sonido distintivo y moderno, el álbum ratifica una vez más que, después de más de medio siglo creando obras maestras, siguen siendo únicos, ingeniosos y auténticos.

El videoclip de este primer single está protagonizado por Cate Blanchett. Sobre la canción Sparks comentan: «Conocimos a Cate Blanchett en París, en los Premios César del año pasado, no podíamos imaginar que, un año después, una de las más grandes actrices de nuestro tiempo (¡y una espléndida persona!) accedería amablemente a ofrecerse y mostrar su arte para mover las caderas en el primer clip de nuestro nuevo álbum, ‘The Girl Is Crying In Her Latte’. Los sueños se hacen realidad. Esta noche dormiremos tranquilos sabiendo que siempre podremos decir que hemos co-protagonizado una película con Cate Blanchett».

Disfruta ‘The Girl Is Crying In Her Latte’ de Sparks