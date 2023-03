Angel Olsen avanza su próximo EP con ‘Nothing’s Free’

Angel Olsen anuncia Forever Means, un nuevo EP que saldrá a la venta el 14 de abril bajo el sello Jagjaguwar. Forever Means recopila canciones de las sesiones de su última y genial obra, Big Time, temas que tienen un tema común: dentro de la sabiduría nacida de las dos estrellas gemelas del dolor y el amor, se llega a la realización de que no hay línea de meta, no hay destino ni punto final estático en la vida mientras la estás viviendo. Olsen dice: «Para siempre es mantenerse curioso, nunca dejando de pensar que has terminado de aprender o explorar, mientras intentas también ser amable y honesto».

El sencillo y la canción principal del EP, «Nothing’s Free» «trata sobre ese momento en el que la negación de uno mismo se rompe, y te das cuenta de cuánto tiempo has estado reprimiendo quién eres». Olsen irradia comodidad con los costos de su claridad, su corazón y su voz enfocados en el presente, el futuro, lo que aún no se conoce y lo maravillosamente desconocido. «Fue realmente difícil excluirla de Big Time pero sentí que era más emotivo que la dirección de ese disco, venía de un lugar diferente. Para mí, cuando la escribí, estaba llegando a términos con mi identidad y sexualidad. Me estaba abriendo de una manera nueva».

Como una extensión reflexiva del capítulo de Big Time, Forever Means deja espacio para «Nothing’s Free» y sus tres compañeras que han sido co-producidas y mezcladas por Jonathan Wilson.

Escucha ‘Nothing’s Free’ de Angel Olsen

Foto Angel Olsen: Luke Rogers