Sr. Chinarro estrena la inédita ‘Qué Cicatriz’

Sr. Chinarro estrena una nueva canción que ha sido un encargo de Primera Persona, festival ideado por los escritores Miqui Otero y Kiko Amat, que celebra su última edición con el nombre de ‘Cicatrices‘.

“Qué Cicatriz” es la primera canción de Sr. Chinarro desde que el pasado año publicara El Bando Bueno (Mushroom Pillow), que llegaba tras el recopilatorio Colección Permanente con el que celebraba sus 25 años de carrera y de su libro de conversaciones, editado por esta casa.

Según cuenta Antonio Luque “cuando estaba peor el tema de conciertos y virus me llegó un correo de D. Kiko Amat en el que me invitaba a participar en este proyecto especial de aniversario del festival Primera Persona, que se celebra en el CCCB Barcelona.

Jamás había compuesto una canción por encargo. El tema debía ser el que da título a la recopilación cuya portada veis en la foto: cicatrius, cicatrices.

Me costó, eran unos días en los que la presencia cercana de la muerte dejaba poco espacio a la poesía. Pero mi hijo tiene una cicatriz en la parte trasera de la cabeza, con la calva esa que se queda. Es de un día en que casi se desnuca, me dio un susto espantoso (por teléfono, estaba lejos). Así que no fue necesario usar la cicatriz como símbolo de nada: la muerte sigue acechándonos, a nosotros, a los seres queridos. Y solo la buena suerte nos salva. ¡Y las vacunas! Así que tened cuidado.

La grabé también en casa, humildemente, espero que os guste. Encantado de participar”.

Junto a la canción de Sr. Chinarro aparecen otras canciones de Edu Ruinas, Aries, Lluís Cabot y Renaldo & Clara y más.

Escucha “Qué Cicatriz” de Sr. Chinarro

Recuerda que el año pasado publicamos el libro Había una vez… Sr. Chinarro. Conversaciones con Antonio Luque, que puedes adquirir en tienda.muzikalia.com.