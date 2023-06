Steely Dan reeditan ‘Pretzel Logic’ en vinilo

Steely Dan ayudó a definir la banda sonora de los años 70 con éxitos como «Reeling in the Years», «Rikki Don’t Lose That Number», «Peg», «Deacon Blues», «Babylon Sisters» y «Hey Nineteen», extraídos de sus siete álbumes de platino publicados entre 1972 y 1980 (incluido el innovador Aja de 1977). Tanto su sonido como su notoriedad sobrevivieron a los años 80 a pesar de que Walter Becker y Donald Fagen ocasionalmente aparecían para un proyecto en solitario. Se reunieron como Steely Dan a principios de los 90, girando con éxito durante toda la década y lanzando un álbum en vivo en 1995 (Alive In America). En 2000, lanzaron su ganador de varios Grammy, Two Against Nature, y fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001.

Lanzaron una extraordinaria serie de siete álbumes entre 1972 y 1980. Estos discos, llenos de musicalidad de primera línea, juegos de palabras inteligentes y subversivos, humor irónico, arreglos geniales y éxitos pop, fusionaron el jazz, el rock, el blues y las canciones pop de manera única y sofisticada.

Su aclamado tercer álbum Pretzel Logic, regresará al vinilo el 28 de julio a través de Geffen/UMe, marcando su primera edición en más de 35 años. Originalmente lanzado en 1974, este álbum se convirtió en el más vendido de la banda hasta el momento y fue el primero en ingresar al Top 10 de Billboard. Impulsado por el gran éxito «Rikki Don’t Lose That Number», también incluye favoritos como «Any Major Dude Will Tell You», «East St. Louis Toodle-Oo» y «Barrytown».

Pretzel Logic es el último lanzamiento en el extenso programa de reediciones de Geffen/UMe, que ha estado trayendo de vuelta al vinilo los primeros siete discos de Steely Dan en ABC y MCA Records. Estos álbumes no habían estado disponibles en formato vinilo desde su lanzamiento original. Supervisada por el miembro fundador Donald Fagen, la serie comenzó en noviembre de 2022 con el legendario debut del grupo, Can’t Buy A Thrill, y continuó con Countdown To Ecstasy en mayo de 2023.

El álbum ha sido meticulosamente remasterizado por Bernie Grundman a partir de las cintas analógicas originales y se presenta en vinilo negro de 180 gramos a 33 1/3 RPM. Además de Pretzel Logic, se lanzarán otros títulos en los próximos meses, como Katy Lied (1975), The Royal Scam (1976), Aja (1977) y Gaucho (1980). Todos estos álbumes están siendo remasterizados por Bernie Grundman a partir de las cintas analógicas originales, excepto Aja, que se masterizará a partir de una copia analógica sin EQ, y Gaucho, que se obtendrá de una copia de cinta analógica de 1980 originalmente EQ’d por Bob Ludwig. Estas versiones estándar en vinilo de 33 1/3 RPM y 180 gramos serán cortadas por Alex Abrash en su renombrado estudio de AA Mastering a partir de archivos digitales de alta resolución de los nuevos masters de Grundman, y se incluirán reproducciones de la obra de arte original.

Pretzel Logic fue el último álbum en el que Steely Dan actuó como una banda en vivo y también fue la última grabación con su quinteto original. Bajo la producción de Gary Katz, mostró al grupo ampliando sus influencias y optando por selecciones concisas y orientadas al pop. Aunque el enfoque fue más estricto, aún hubo espacio para la experimentación, lo que resultó en una obra maestra llena de lirismo astuto, melodías complejas y una variedad de instrumentación única.

Este sonido expansivo se puede deber en gran parte a los más de una docena de músicos de estudio que actuaron en el álbum, incluidos el baterista Jeff Porcaro y el teclista David Paich (ambos más tarde en Toto), así como el guitarrista Dean Parks y los bajistas experimentados Chuck Rainey y Wilton Felder. En las notas para una reedición de 1999 de Pretzel Logic, Becker y Fagen escribieron: «‘Studio Musician’ – para nosotros, no había palabras más grandiosas en el idioma inglés que estas…. Una vez que se abrieron las compuertas neuronales sobre las posibilidades de grabar con todos y cada uno de nuestros ‘L.A. Cats’ favoritos, no hubo vuelta atrás». Meses después del lanzamiento del álbum, Becker y Fagen anunciaron su retirada de la carretera. A partir de ese momento, Steely Dan sería un dúo solo de estudio.

El programa de reedición en vinilo de Steely Dan sigue al lanzamiento en 2021 de Steely Dan’s Northeast Corridor: Steely Dan Live! y una versión en vivo del aclamado álbum en solitario de Donald Fagen, The Nightfly Live, que fueron lanzados a través de UMe en vinilo de 180 gramos, CD y digital. El primer álbum en vivo de Steely Dan en más de 25 años, Northeast Corridor: Steely Dan Live! fue grabado en la gira en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York, The Met Philadelphia y más, y muestra selecciones del extraordinario catálogo de ritmos Steely Dan, letras subversivas elegantes y éxitos infecciosos. The Nightfly Live de Fagen fue interpretado en vivo por The Steely Dan Band.