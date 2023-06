Nation of Language + Maggie Rogers + Gwenno (Primavera en la Ciudad – Teatro Barceló) Madrid 06/06/23

Continúa la oferta del Primavera Sound llenando de conciertos Madrid. Ayer, martes, era el día de Pet Shop Boys en sala pequeña, Teatro Eslava, quizás lo más atractivo de este inabarcable festival. Fue el concierto más cotizado y casi se agotó entre los poseedores del abono del Primavera, por lo que nos buscamos una alternativa que a mí, personalmente, me encajaba mejor, Nation of Language, con Gwenno (ex Pipettes) antes y Maggie Rogers después.

El trío de Brooklyn, estela festiva de OMD, es una debilidad tras dos discos de sintetizadores adictivos y querencia oscura y hedonista. En Madrid comenzaron con festiva determinación, pero se vieron lastrados por ciertos nervios y algún problema técnico. Por ello, al concierto le costó coger ritmo entre el público, a pesar de que la invitación al baile era directa con solo ver a Ian Richard Devaney moverse o escuchar “September Again” o “Stumbling Still”bastante pronto. Superamos los desajustes, quizás el mejor momento llegó al final cuando sonaron seguidas “On Division ST”, “The Wall & I” y “Across that fine line”, y parte del público entró en trance eléctrico. Antes, Gwenno (Saunders), con una delicada propuesta de folk electrónico de baja intensidad, después, el torbellino de raíces canónicas Maggie Rogers.