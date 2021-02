Stereolab comparten un tema perdido de los 90

Stereolab publican “The Super-It”, ultimo adelanto de Electrically Possessed [Switched On Volume 4], cuarto volumen de su colección Switched On que verá la luz el 26 de febrero a través de Warp Records y Duophonic UHF Disks.

“The Super-It” apareció por primera vez en 1999 formando parte de The Undergorund Is Coming, un EP de 7” solo disponible durante la gira de aquel año. Sobre el tema, Tim Gane explica: “Es una especie de canción perdida. No fue escrita para un LP pero se gestó casi al mismo tiempo que el single junto a Brigitte Fontaine, ‘Calimero’, de hecho diría que comparten alguna similitud. Inmaculadamente grabada por Fulton Dingley, la canción suena maravillosa y sin duda una de las mejores de la época. Quizás deberíamos haber esperado un poco e incluirla en Margerine Eclipse… “

Siguiendo el primer volumen lanzado en 1992, Refried Ectoplasm en 1995 y Aluminum Tunes en 1998, la esperada cuarta entrega se extiende desde 1999 hasta 2008 en la historia de Stereolab y recopila 3 LPs de material remasterizado procedente de las cintas originales y supervisado por la banda.

Coincidiendo con el lanzamiento, Stereolab está lanzando una nueva gama de artículos para el hogar que ahora está disponible en pre-order junto con Switched On 4 en su tienda Duophonic. Consiste en cuatro estilos diferentes y coleccionables de tazas, una bandeja de metal, bolsa para guardar el té, juego de 8 posavasos y una bolsa de mano.

La banda también le está dando a los fans la oportunidad de participar en un sorteo a cargo de Duophonic y ganar los mencionados artículos para el hogar así como algunos objetos vintage. Para tener la oportunidad de ganar uno de los cincos packs de merchandasing, debes registrarte en la lista de correo de Lab Report. El sorteo tendrá lugar el 1 de marzo de 2021. A los ganadores se les contactará por mail.

Foto: David Cowlard