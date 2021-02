The Telescopes – Songs Of Love And Revolution (Tapete Records)

The Telescopes siempre serán recordados por aquel álbum homónimo de 1992, admitido como una de las piezas angulares que, en los primeros noventa, definieron un género atemporal como el shoegaze. El disco incluía peculiaridades incisivas que perfilaron algunas de las que serían principales cualidades del género, junto con evidentes trazos de noise, space-rock o dream-pop. Desde entonces y sobre todo en los últimos años, el proyecto liderado por Stephen Lawrie ha venido dejando regularmente otras muestras de su oscuro talento, ensanchando así la vigencia de su obra ante el paso del tiempo.

Sucede desde que la formación estrenase periplo hace seis años, tras publicar Hidden Fields (Tapete, 15) en el sello alemán Tapete y asentarse en una discográfica que, desde entonces, ha sido la encargada de dar salida a toda creación de los británicos. Una secuencia que, además del título señalado, incluye otros trabajos tan convincentes como As Light Return (Tapete, 17) y Exploding Head Syndrome (Tapete, 19), en un catálogo que ahora aumenta con la presente referencia. Songs Of Love And Revolution (Tapete, 21) presenta escasas sorpresas y en realidad es la enésima confirmación de que Lawrie nunca abandonará la obsesión por el ruido, los bajos gruesos, la distorsión, los pedales y las capas de sonido. Pero, a su vez, este álbum también es la prueba manifiesta de que el músico conserva (e incluso parece robustecido para la causa) su toque a la hora de dar lustre a ese tipo de piezas tan asfixiantes y herméticas como con frecuencia hipnóticas. Manejándose con agilidad entre toda esa línea de producto y cambios de ritmo que sus insistentes coordenadas pueden dar de sí, el álbum deja destacadas como el zarpazo inicial (y que certifica inmediatamente el estatus) de “This Is Not A Dream”, “Strange Waves”, “This Train” y, ante todo, la belleza contenida de “Mesmerised”.

De este modo, Songs Of Love And Revolution (Tapete, 21) puede aceptarse como un nuevo acierto dentro de la trayectoria de The Telescopes, en un disco que no alumbra parajes inéditos pero es capaz de mantener inquietud y saciar a los adictos a la bruma shoegaze. Una nueva muesca en el revolver de Stephen Lawrie, más sorpresiva por la solidez de sus componentes y su capacidad para alargar presencia turbadora que por un contenido inevitablemente tirando a predecible. En cualquier caso, un buen tratado de experimentación sonora para fanáticos de The Jesus & Mary Chain o Spacemen 3, que incluye además alguna pieza a colocar directamente entre lo mejor del grupo.

