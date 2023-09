Steven Harwell, cantante de Smash Mouth, fallece a los 56 años

Steven Scott Harwell, vocalista fundador de la banda de rock Smash Mouth, falleció a los 56 años en su hogar en Boise, Idaho, debido a una insuficiencia hepática.

La banda, fundada en 1994 en San José, California, obtuvo éxito inicial con la canción «Walkin’ on the Sun» de su álbum debut Fush Yu Mang (1997), un «single supremo» al que le dedicamos un especial recientemente, que presentaba un estilo animado con un matiz oscuro, recordando tanto a The Doors como al ska-punk contemporáneo. El tema entró en rotación constante en MTV y encabezó la lista de éxitos alternativos de Billboard.

Aunque «Walkin’ on the Sun» fue un gran éxito para la banda, éxito más popular llegó con «All Star», escrita por Greg Camp, guitarrista de la banda. La canción alcanzó el puesto número 4 en la lista de sencillos Hot 100 de Billboard y se convirtió en un elemento constante en bandas sonoras de películas». En 2001, «All Star» obtuvo una exposición aún mayor cuando se usó en los créditos de apertura de la exitosa película animada Shrek (también repitieron con una versión de «I’m a believer», compuesta por Neil Diamond, y que alcanzó la popularidad en la voz de The Monkees de 1966).

Sin embargo, a pesar de estos éxitos iniciales, la carrera de Smash Mouth se vio eclipsada con el tiempo y la banda luchó por mantener su relevancia musical. Steven Harwell enfrentó problemas de salud y comportamiento errático en la última década de su vida, lo que finalmente lo llevó a retirarse de la banda en 2021 después de un polémico concierto en Nueva York.

Aunque su legado musical será recordado principalmente por «All Star», su influencia en la música contemporánea fue limitada y su carrera posterior fue marcada por altibajos. Smash Mouth continúa con una nueva voz, Zach Goode.

Descanse en paz.