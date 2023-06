Singles Supremos: «Walkin’ on the sun» de Smash Mouth

Inauguró su trayecto musical, con descomunal empuje, el grupo de California, Smash Mouth, a través de un single supremo como es «Walkin’ on the sun», de 1997; el cual ascendió al nº1 y al nº2 en varios índices alternativos de Estados Unidos y de Canadá, además de ser nº3 en Islandia y nº5 en Italia y España; entre otras posiciones privilegiadas, internacionalmente.

Así pues, la banda compuesta originalmente por Steve Harwell (voz principal), Greg Camp (guitarra), Paul De Lisle (bajo) y Kevin Coleman (batería) debutó, oficialmente, con un tema de sonido animado, bailable y playero (lo mismo para las simpáticas imágenes del videoclip) pero que, realmente, encierra una letra mucho más interpretable, seria, compleja, sarcástica, explosiva y denunciante de lo que pueda pensarse en un principio.

It ain’t no joke, / No es una broma,

I’d like to buy the world a toke / me gustaría comprarle al mundo una calada de porro

and teach the world to sing in perfect harmony / y enseñar al mundo a cantar en perfecta armonía

and teach the world / y enseñar al mundo

to snuff the fires and the liars. / a apagar los fuegos y a los mentirosos.

Hey, I know it’s just a song / Oye, ya sé que solo es una canción

but it’s spice for the recipe. / pero es el picante de la receta.

This is a love attack, / Ésto es una revolución del amor,

I know it went out but it’s back. / sé que se marchó pero ha vuelto.

It’s just like any fad, / Es como cualquier moda,

it retracts before impact / se retira antes del impacto

and just like fashion / y únicamente, como la moda

it’s a passion for the with it and hip, / es una pasión por la novedad y lo moderno,

if you got the goods, they’ll come / si tienes los productos, ellos vendrán

and buy it just to stay in the clique. / y los comprarán solo para encajar en el grupete.

(Chorus) / (Estribillo)

So don’t delay, act now, / Así que no se demore, actúe ahora,

supplies are running out. / los suministros se están acabando.

Allow, if you’re still alive, / Permita, si está vivo,

six to eight years to arrive / que lleguen dentro de seis u ocho años

and if you follow, there may be a tomorrow / y si continua, puede haber un mañana

but if the offer’s shunned, / pero si rechaza la oferta,

you might as well be walkin’ on the sun. / podría ser que esté usted caminando por el sol.

Twenty-five years ago they / Hace 25 años

spoke out and they broke out / ellos hablaron claro y estallaron

of recession and oppression / acerca de la recesión y la opresión

and together they toked and they folked out / y juntos dieron unas caladas y se divirtieron

with guitars around a bonfire / con unas guitarras alrededor de una hoguera,

just singin’ and clappin’. / solamente cantando y dando palmas.

Man, what the hell happened? / Tío, ¿qué diablos ocurrió?

Then some were spellbound, / Entonces algunos estaban hechizados

some were hellbound, / otros condenados al infierno,

some they fell down and some got back up / otros se cayeron y otros se levantaron

and fought back ‘gainst the melt down / y lucharon contra el deshielo

and their kids were hippie chicks all hypocrites / y sus hijas eran unas tías hippies hipócritas

because fashion is smashin’ / y es que la moda está perdiendo

the true meaning of it. / su verdadero significado.

(Chorus) / (Estribillo)

It ain’t no joke / No es ninguna broma

when a mama’s handkerchief is soaked / cuando el pañuelo de la mamá está empapado

with her tears / con sus lágrimas

because her baby’s life has been revoked / porque la vida de su bebé ha sido anulada.

The bond is broke up / El vínculo se rompió

so choke up and focus on the close up. / así que acongójate y concéntrate en el primer plano.

Mr. Wizard can’t perform / El Señor Mago no puede representar

no godlike hocus-pocus. / ningún “abracadabra” divino.

So don’t sit back, kick back / Así que no te sientes, relájate

and watch the world get bushwhacked. / y mira cómo el mundo se viene abajo.

News at 10:00, / Noticias a las 10:00,

your neighborhood is under attack. / tu vecindario está siendo atacado.

Put away the crack / Guarda el crack

before the crack puts you away. / antes de que el crack te guarde a ti.

You need to be there when / Necesitas estar allí cuando

your baby’s old enough to relate. / tu bebé sea lo suficientemente mayor para relacionarse.

(Chorus) / (Estribillo)

Inicialmente, «Walkin’ on the sun» fue pensada por el guitarrista Greg Camp, en 1992, mientras montaba en bicicleta, por la noche, a través de un vecindario y resultó compuesta cuando él militó en otra banda anterior, denominada The Gents. Dicho músico al principio creó una maqueta al estilo de Carlos Santana; añadiendo bongos y maracas. Sin embargo, a los otros miembros de su anterior proyecto no les agradó lo más mínimo la creación del propio Camp y dicha cinta de demostración se quedó olvidada en un armario, durante varias extensas temporadas.

Tras incorporarse Greg, con su seis cuerdas, a Smash Mouth, en 1994, dicho intérprete californiano, tras innumerables e insistentes peticiones del batería Kevin Coleman, recuperó la pieza ya en 1997 y la derivó a hacia un ritmo cercano al pop-rock-ska con leves tintes psicodélicos y con muy marcadas influencias de melodías de los años 60 como «Swan’s Splashdown» (1966), de Perry and Kingsley o «Soul Kitchen» (1967), de The Doors; entre otros.

Por otro lado, el mismo Camp pensó que la voz del cantante Steve Harwell podía adaptarse muy bien a un corte, el cual se replanteó primeramente con forma de rap, siempre según manifestaciones del bajista Paul De Lisle, antes de ser modificado en dirección hacia los mentados géneros armónicos. Fue entonces cuando el productor Eric Valentine se halló seguro de que el grupo había dado en el clavo con «Walkin’ on the sun».

Poco después, el D.J. americano Carson Daly comenzó a pinchar el tema en cada emisora de radio en que fue trabajando y así, se inició una difusión colosal también a través de otros colegas del propio Daly. Gracias a eso mismo varias discográficas se interesaron por Smash Mouth, los cuales acabaron firmando con la potente Interscope Records e insistiendo la banda al propio sello sobre que «Walkin’ on the sun» debía lanzarse como primer sencillo, en aquel 1997. Algunas semanas después, el LP de debut Fush Yu Mang despachó 2 millones de copias, convirtiendo al grupo en hiper-astros de la noche a la mañana y es que, por ejemplo, el vocalista Steve Harwell declaró que, gracias al sencillo que hoy tratamos, en muy poco tiempo pasó él de no poder pagar las facturas de su piso a agenciarse un coche nuevo y lujoso.

Pero, ¿qué podemos deducir de los herméticos versos que dispara «Walkin’ on the sun»? ¿Qué nos está tratando de transmitir Smash Mouth?

Las dos primeras estrofas podrían estar basadas, tal vez, en el decisivo año 1967, cuando los hippies abogaban por el amor libre, fumaban hierba, protestaban por la guerra del Vietnam y promovían un movimiento por los derechos civiles. 25 años después, cuando Greg Camp escribió el tema en 1992, a la juventud de California de por entonces le cogió un febril «revival» por dicha pretérita tendencia, algo ante lo que Camp se mostró muy ácido porque consideró que la gente que aparentemente resucitó esa vetusta corriente en los 90, realmente, solo deseaba estar a la moda e ingerir drogas sin más y sin profundizar en la intención original de búsqueda del conocimiento que aconteció en la década de los 60. En definitiva, que Camp apuntó con un corrosivo dardo contra la falsificación noventera de aquel espíritu añejo.

Ya en la tercera estrofa se podría estar hablando, quizá, de varias cuestiones de realidad social en el Oeste de E.E.U.U. como, por ejemplo, los gravísimos disturbios acontecidos en Los Ángeles, en el propio año 92, a causa de la absolución judicial de los cuatro policías acusados en referencia al controvertido caso de Rodney King.

El contagioso estribillo podría plantear, realmente, un burlesco slogan…¿como el único lenguaje que puede llegar a entender la sociedad consumista para, así, alentar a ésta a una reacción general acerca de las cosas que suceden en las calles? Tal vez, te termina sugiriendo, de modo cáustico, esta tarareable parte de la canción que si un sujeto se va adaptando las sucesivas modas presentes y futuras (dentro de seis a ocho años) todo le marchará óptimamente pero que si ese alguien ignora esa actualidad pasajera pues podría acabar desubicado respecto a todo y yendo por un terreno en llamas; de ahí, tal vez, la ambigua metáfora de «estar caminando por el sol». Es posible que la banda de San José City estuviera aquí satirizando, como si fuera un vodevil, los mensajes publicitarios de las distintas corporaciones; las cuales invitan al individuo a seguir una línea concreta de comportamiento.

Recordemos que aunque esta canción no emane un sonido punk, ésta misma sí que es la actitud general que Smash Mouth poseía en sus inicios como banda. Así pues, los interrogantes se suceden sobre la mordaz «Walkin’ on the sun» como que, por ejemplo, ¿la canción podría deslizar, disimuladamente, un sentimiento de protesta contra el sistema?

En resumen, el conjunto del Oeste de E.E.U.U. podría estar emitiendo un sarcasmo, o por contra, alabando y añorando (puede interpretarse de varias maneras) las buenas intenciones, el pacifismo, la marihuana, la ingenuidad y la utopía contracultural de los años 60; para luego, quejarse algo más abiertamente de la posterior banalización y comercialización de dicha corriente, en los años 90, donde realmente, en esta segunda época, subyace un clima de drogas más peligrosas, paranoia, caos y violencia callejera. Todo esto anterior estaría planteado con los soleados ambientes de California de fondo, en particular y… ¿con respecto al globo terráqueo, en general?

Efectuamos un breve inciso para agregar que Smash Mouth puede que sean herederos, temáticamente, de canciones de artistas como, por ejemplo, J.J. Cale, el cual ya advirtió, muy astutamente, de la evolución de las drogas en «Cocaine», de 1976 o como Steely Dan, los cuales ya habían ironizado, de modo sutil, sobre quimeras hippies en «Only a fool would say that», de 1972 (recordemos sobre esta conexión que incluso Greg Camp, Steve Harwell y cia. versionaron «Do it again», original de Walter Becker y Donald Fagen).

Retornando al hilo sobre el complejo texto de «Walkin’ on the sun», ésta podría también suponer una comparación entre la sociedad de mediados de los 60 y la de primeros de los 90, donde los padres podrían haber extraviado sus viejos ideales de «cambiar el mundo» y sus hijos/as solamente haber heredado dichos teóricos principios a través de superficiales modas; apuntalamos.

Especificaremos en torno a todo ésto que Greg Camp afirmó, años después, que cuando concibió el tema, en 1992, durante su juventud, se preguntaba porque no se podía llevar bien las personas entre ellas al observar, él mismo, los espinosos acontecimientos colectivos que ocurrían a su alrededor como las comentadas batallas raciales, en Los Ángeles, durante aquel año 92. Acto seguido, el propio Camp sintió que el planeta estaba en llamas por motivos como ese.

Prosiguiendo con la letra, matizaremos que los versos “It ain’t no joke, I’d like to buy the world a toke and teach the world to sing in perfect harmony” (es decir, “No es una broma, me gustaría comprarle al mundo una calada de porro y enseñar al mundo a cantar en perfecta armonía”) podrían ser una despiadada parodia de una empalagosa canción coral destinada a un anuncio de la empresa Coca-Cola, en 1971, que contenía un frase que decía: “Me gustaría enseñar al mundo a cantar en perfecta armonía. Me gustaría comprarle al mundo una Coca-Cola (A Coke)”. Dicho de otro modo, que Smash Mouth podría estarse riendo del típico mensaje de comunión global cuando éste es aplicado al tema publicitario, algo que sucedió en primeros de los años 70; recalcamos.

Por otro lado, la frase sobre «Mister Wizard» (significa «Señor Mago») hace referencia a un popular personaje de la T.V. norteamericana (encarnado por Don Herbert), de los años 50 y 60, el cual hacía sencillos y didácticos experimentos científicos y que tenía como ilusionados y sorprendidos espectadores a los niños de aquellos períodos. Durante la canción, tal vez este tipo de cosas podría simbolizar que, para la generación de los 90, ésto mismo es puro desfase con respecto a la inocencia de sus progenitores durante la tierna infancia y la adolescencia de estos segundos, varias décadas atrás.

Para no tomarlo todo tan serio ni tan literalmente, terminaremos este artículo repitiendo una frase más de la propia «Walkin’ on the sun»:

“Solamente es una canción pero es el picante de la receta”.