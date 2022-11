Steven Munar publica un sencillo en castellano

El músico anglomallorquín Steven Munar, del que no teníamos noticias musicales desde que publicó a principios del año pasado The Fish and the Net con su Miracle Band, regresa con una nueva canción.

El nuevo sencillo de Steven Munar, «Le hablé de ti», cuenta con la particularidad de estar cantado en castellano. Es la primera canción en toda su carrera escrita y cantada en este idioma. No es la única novedad: además «Le hablé de ti» ofrece un sonido que se aleja bastante de lo que ha hecho anteriormente su autor.

«Le hablé de ti» ha sido producida y arreglada por César Suey. Colabora a los coros Lynne Martin. La portada del sencillo es obra de Mundo Aséptico.

A continuación puedes escuchar «Le hablé de ti», lo nuevo de Steven Munar en Spotify o en YouTube.