Subterfuge celebra los 25 años del ‘Devil Came To Me’ de Dover

En mayo de 1997 se publica Devil Came To Me, el segundo álbum de la banda madrileña Dover, el grupo de Cristina, Amparo, Jesús y Álvaro. Editado por una compañía independiente, limitada en recursos pero sobrada en capacidad de trabajo e ilusión: Subterfuge Records.

El disco se convirtió en un verdadero fenómeno de masas, el álbum independiente español más vendido de la historia. Un trabajo que supuso un antes y un después en la historia de la música de este país, marcando a fuego a toda una generación que lo abrazó y asumió como su banda sonora vital del momento.

Conciertos multitudinarios en todo el estado como el reventón en el polideportivo de Anoeta de San Sebastián apenas meses después de la edición del disco con un promotor en el camerino, entusiasmado gritando “¡Desde MECANO no había aquí tanta gente!”. O los dos Palacios de los Deportes del Real Madrid, con 15.000 tickets vendidos en horas y anunciados apenas unos días antes.

Una relación entre la banda y el grupo que duró apenas 14 meses de inagotables días de trabajo y excitación, nervios a flor de piel, presiones por todos lados, la aparición estelar de gente procedente de grandes compañías y sus cantos de sirena, medios hasta entonces inaccesibles, agencias, promotores sin escrúpulos, mánagers roneando, abogados implacables… Unos repartiendo adulación desmedida, otros rozando el chantaje emocional, algunos con el talonario preparado, aunque también muchos con la ilusión compartida de ver lo que estaba sucediendo en un país musicalmente aletargado desde la cacareada Movida.

Ninguno de los protagonistas había cumplido los 25 años y ya jugaban en la liga de los mayores, hablando de tú a tú a los poderosos, no sin cierta indolencia sincera y por qué no honesta, que provocó el reconocimiento masivo de prácticamente toda la prensa, de la cultura en general y de la música en particular del país.

Piezas en telediarios, programas de cultura y entretenimiento de todas las cadenas televisivas, números uno en cadenas comerciales o titulares como “Más allá de las multinacionales un sonido que explota” lo convirtieron en el gran acontecimiento de finales de la década de los 90, amenizando con guitarras afiladas, estructuras pop poderosas y directos incendiarios, el fin del siglo XX y el final de una industria como la habíamos conocido hasta entonces que entraba en el proceso de reconversión industrial provocada por revolución digital.

25 años de ‘Devil Came To Me’ de Dover

Veinticinco años después, el sello pone en marcha Dover Came To Me, una serie de acciones con el fin de recordar esta más que apasionante historia.

Todo arrancará el sábado 19 de marzo, en los Teatros del Canal, en el marco del F.I.A.S, donde se va realizar un concierto muy especial, donde unos incipientes Featherweight, cuyos integrantes no habían nacido cuando el disco se publicó pero que reconocen a Dover y este disco como una de sus grandes influencias, van a tocar y revisitar el disco en directo, en su totalidad, trufado de algún tema extra y con un espectacular despliegue audiovisual y lumínico. Entradas ya a la venta.

Además, ese día se podrá disfrutar en el vestíbulo de la sala, de una exposición de material (discos, merchandising, memorabilia…) exclusivamente disponible para la ocasión y que a muchos embriagará de emoción.

Podcast especial Dover y reediciones especiales

También se estrenará un podcast producido por Subterfuge Radio que recreará su historia en voz de sus protagonistas. También se reeditará el disco en todos los formatos con cuidadas y novedosas presentaciones y se relanzará merchandising de la época. Todo ello complementado por un montón de actividades que iremos descubriendo en este 2022, año consagrado a reivindicar uno de los discos más importantes, por muchos motivos, de la historia musical de este país. Se lo merecen, nos lo merecemos.

Escucha ‘Devil Came To Me’ de Dover